https://sputniknews.com.tr/20240105/abdnin-suriyedeki-ussune-kamikaze-iha-ile-saldiri-duzenlendi-1079367198.html

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

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AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde akşam saatlerinde ABD'li askerlerin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.Saldırıda can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.Olaya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.Suriye’de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yıl başından bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla en az 4 saldırı gerçekleşti.Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231231/suriyenin-deyrizor-ilindeki-abd-ussune-saldirilar-duzenlendi-1079207179.html

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