https://sputniknews.com.tr/20231231/suriyenin-deyrizor-ilindeki-abd-ussune-saldirilar-duzenlendi-1079207179.html

Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD üssüne saldırılar düzenlendi

Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD üssüne saldırılar düzenlendi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasına karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenlendi. 31.12.2023, Sputnik Türkiye

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AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Deyrizor'un kuzeyindeki Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla en az 10 saldırı gerçekleştirildi.Üsse konuşlu ABD’nin hava savunma sistemlerinin roketlere karşılık verdiği öğrenilirken, bazı roketlerin üs ve çevresine düştüğü belirtildi.Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20231226/abd-iraktaki-askeri-ussune-saldiri-duzenleyen-kataib-hizbullahin-tesislerini-bombaladi-1078940098.html

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