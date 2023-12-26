https://sputniknews.com.tr/20231226/abd-iraktaki-askeri-ussune-saldiri-duzenleyen-kataib-hizbullahin-tesislerini-bombaladi-1078940098.html
ABD, Irak'taki askeri üssüne saldırı düzenleyen Kataib Hizbullah'ın tesislerini bombaladı
ABD, Irak'taki askeri üssüne saldırı düzenleyen Kataib Hizbullah'ın tesislerini bombaladı
Beyaz Saray, Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştiren Kataib Hizbullah örgütüne... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T08:45+0300
2023-12-26T08:45+0300
2023-12-26T08:45+0300
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hizbullah
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erbil uluslararası havalimanı
abd ordusu
israil
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde İran yanlısı Kataib Hizbullah örgütünün Irak'taki Amerikan üssüne düzenlediği İHA saldırısında 3 ABD askerinin yaralandığı kaydedildi.Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilgilendirilen ABD Başkanı Joe Biden'ın 'mütekabil' saldırı emri verdiği ve ardından ABD ordusunun Irak'ta Kataib Hizbullah örgütüne ait 3 tesise saldırı düzenlediği bildirildi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen ‘Irak İslami Direniş’ adlı oluşum, daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndaki koalisyon üssünün yanı sıra Suriye’nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye’nin güneyinde yer alan Et-Tenef Üssü'ne de saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231225/erbildeki-abd-ussune-siha-saldirisi-1078937063.html
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israil
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ortadoğu, abd, irak, hizbullah, deaş, erbil, erbil uluslararası havalimanı, abd ordusu, israil, israil-filistin
ortadoğu, abd, irak, hizbullah, deaş, erbil, erbil uluslararası havalimanı, abd ordusu, israil, israil-filistin
ABD, Irak'taki askeri üssüne saldırı düzenleyen Kataib Hizbullah'ın tesislerini bombaladı
Beyaz Saray, Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştiren Kataib Hizbullah örgütüne ait 3 tesisin hedef alındığını duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde İran yanlısı Kataib Hizbullah örgütünün Irak'taki Amerikan üssüne
düzenlediği İHA saldırısında 3 ABD askerinin yaralandığı kaydedildi.
Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilgilendirilen ABD Başkanı Joe Biden'ın 'mütekabil' saldırı emri verdiği ve ardından ABD ordusunun Irak'ta Kataib Hizbullah örgütüne ait 3 tesise saldırı düzenlediği bildirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen ‘Irak İslami Direniş’ adlı oluşum, daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndaki koalisyon üssünün yanı sıra Suriye’nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye’nin güneyinde yer alan Et-Tenef Üssü'ne de saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.