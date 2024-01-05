https://sputniknews.com.tr/20240105/abdde-b-1b-lancer-stratejik-bombardiman-ucagi-dustu-1079349489.html

ABD'de B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağının Güney Dakota'daki Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptığı sırada düştüğü... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T11:22+0300

2024-01-05T11:22+0300

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dünya

abd

b-1b lancer

güney dakota

kaza

mürettebat

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Uçağın düşmesi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-1B Lancer bombardıman uçağının ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'ne yaklaşırken düştüğü belirtildi.Açıklamada, "Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'ne tahsis edilen Hava Kuvvetlerine ait bir B-1B Lancer uçağı bugün saat 17.50 civarında üsse inmeye çalışırken düştü" denildi.Söz konusu açıklamada kaza anında uçağın eğitim görevinde olduğu belirtilirken uçakta bulunan dört mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği ifade edildi.Kazanın araştırılacağı vurgulandı.2001'den bu yana Afganistan ve Irak'taki muharebe operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor.

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