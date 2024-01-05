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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240105/abd-iraktaki-hasdi-sabi-liderinin-olduruldugu-hava-saldirisini-ustlendi-1079361412.html
ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi
ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü el-Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva’nın... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T16:35+0300
2024-01-05T16:35+0300
israil- filistin çatışması
abd
irak
haşdi şabi
şii
iran
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ABD, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü el-Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısının öldürüldüğü saldırıyı üstlendi. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ebu Takva’nın bölgedeki ABD personeline yönelik saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde aktif olarak yer aldığını, tehdit olarak görüldüğü için öldürüldüğünü ifade etti. Ryder, “Saldırının meşru müdafaa amacıyla yapıldığını, hiçbir sivile zarar verilmediğini ve hiçbir altyapı veya tesisin vurulmadığını belirtmemizde fayda var” diye konuştu. “ABD güçleri Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'ta” diyen Ryder, “Tek bir sebepten dolayı oradalar, o da DEAŞ’a karşı kurulan misyonu desteklemek. Birliklerimizin güvenliği konusunda Iraklı ortaklarımızla çok yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bu birlikler tehdit edildiğinde, dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğu gibi, personelimizi korumak için meşru müdafaa hakkımızı kullanmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.Ne olmuştu?Dün Irak medyası, Bağdat’ta Şii Haşdi Şabi’ye bağlı milis gücü el-Nuceba Hareketi’ne ait bir araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini, hareketin liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısının hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, saldırıyla ilgili ülkede bulunan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini suçlamıştı. Resul yaptığı yazılı açıklamada, “Başkomutan tarafından koalisyon güçlerine verilen yetkilere göre faaliyet gösteren bir Irak güvenlik kurumuna yönelik bu sebepsiz saldırıdan uluslararası koalisyon güçleri sorumludur. Bu durumun Irak ile koalisyon güçleri arasındaki tüm mutabakatları baltaladı” ifadelerini kullanmıştı. Saldırının 'terör eyleminden' hiçbir farkı olmadığını belirten Resul, saldırıyı 'Irak’ın egemenliğine yapılmış bir saldırı' olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/iranda-teror-saldirisinin-ardindan-kum-kentindeki-caminin-kubbesine-intikam-bayragi-cekildi-1079361116.html
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abd, irak, haşdi şabi, şii, iran
abd, irak, haşdi şabi, şii, iran

ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi

16:35 05.01.2024
© AFP 2023 / Alex WongPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AFP 2023 / Alex Wong
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü el-Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva’nın tehdit olarak görüldüğü için hava saldırısıyla öldürüldüğünü açıkladı.
ABD, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü el-Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısının öldürüldüğü saldırıyı üstlendi. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ebu Takva’nın bölgedeki ABD personeline yönelik saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde aktif olarak yer aldığını, tehdit olarak görüldüğü için öldürüldüğünü ifade etti.
Ryder, “Saldırının meşru müdafaa amacıyla yapıldığını, hiçbir sivile zarar verilmediğini ve hiçbir altyapı veya tesisin vurulmadığını belirtmemizde fayda var” diye konuştu. “ABD güçleri Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'ta” diyen Ryder, “Tek bir sebepten dolayı oradalar, o da DEAŞ’a karşı kurulan misyonu desteklemek. Birliklerimizin güvenliği konusunda Iraklı ortaklarımızla çok yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bu birlikler tehdit edildiğinde, dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğu gibi, personelimizi korumak için meşru müdafaa hakkımızı kullanmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Dün Irak medyası, Bağdat’ta Şii Haşdi Şabi’ye bağlı milis gücü el-Nuceba Hareketi’ne ait bir araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini, hareketin liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısının hayatını kaybettiğini aktarmıştı.
Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, saldırıyla ilgili ülkede bulunan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini suçlamıştı. Resul yaptığı yazılı açıklamada, “Başkomutan tarafından koalisyon güçlerine verilen yetkilere göre faaliyet gösteren bir Irak güvenlik kurumuna yönelik bu sebepsiz saldırıdan uluslararası koalisyon güçleri sorumludur. Bu durumun Irak ile koalisyon güçleri arasındaki tüm mutabakatları baltaladı” ifadelerini kullanmıştı.
Saldırının 'terör eyleminden' hiçbir farkı olmadığını belirten Resul, saldırıyı 'Irak’ın egemenliğine yapılmış bir saldırı' olarak nitelendirdi.
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