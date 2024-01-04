https://sputniknews.com.tr/20240104/ysk-karari-resmi-gazetede-secmen-listeleri-askiya-cikti-secime-girecek-partiler-kesinlesti-1079315144.html

YSK kararı Resmi Gazete'de: Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti

YSK kararı Resmi Gazete'de: Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti

31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ederken seçmen listeleri de bu sabah saat 08.00 itibariyle askıya çıktı. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T10:12+0300

2024-01-04T10:12+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

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seçmen

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Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanmaya hazırlanırken; seçmen listeleri de bugün saat 08.00 itibariyle askıya çıktı.4-17 Ocak tarihleri arasında askıda kalacak listelerde, oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak, geçerli yerleşim yeri adresine sahip vatandaşlara, ait bilgiler yer alıyor. Askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yapılacak. Düzeltme işlemi sonrasında, vatandaşlar dilerlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurabilecekleri gibi İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na belgelerini iletilebilecekler.Seçime girecek partilerin listesi Resmi Gazete'deÖte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere 35 siyasi partinin katılabileceğini duyurmasının ardından söz konusu karar da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayımlanan karara göre 31 Mart'ta ki seçimlere katılacak partiler şöyle;

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