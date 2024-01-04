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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240104/ysk-karari-resmi-gazetede-secmen-listeleri-askiya-cikti-secime-girecek-partiler-kesinlesti-1079315144.html
YSK kararı Resmi Gazete'de: Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti
YSK kararı Resmi Gazete'de: Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti
31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ederken seçmen listeleri de bu sabah saat 08.00 itibariyle askıya çıktı. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
yerel seçim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
seçmen
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Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanmaya hazırlanırken; seçmen listeleri de bugün saat 08.00 itibariyle askıya çıktı.4-17 Ocak tarihleri arasında askıda kalacak listelerde, oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak, geçerli yerleşim yeri adresine sahip vatandaşlara, ait bilgiler yer alıyor. Askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yapılacak. Düzeltme işlemi sonrasında, vatandaşlar dilerlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurabilecekleri gibi İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na belgelerini iletilebilecekler.Seçime girecek partilerin listesi Resmi Gazete'deÖte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere 35 siyasi partinin katılabileceğini duyurmasının ardından söz konusu karar da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayımlanan karara göre 31 Mart'ta ki seçimlere katılacak partiler şöyle;
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ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları, resmi gazete, resmi gazetede bugün, resmi gazete 4 aralık, seçmen listesi, seçmen listeleri, seçmen listeleri askıya çıktı, seçmen sorgulama, seçmen listesi askı tarihi 2024
ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları, resmi gazete, resmi gazetede bugün, resmi gazete 4 aralık, seçmen listesi, seçmen listeleri, seçmen listeleri askıya çıktı, seçmen sorgulama, seçmen listesi askı tarihi 2024

YSK kararı Resmi Gazete'de: Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti

10:12 04.01.2024
© AAMühürlenerek saklama alanına alınan oy pusulaları
Mühürlenerek saklama alanına alınan oy pusulaları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AA
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31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ederken seçmen listeleri de bu sabah saat 08.00 itibariyle askıya çıktı. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek. Öte yandan yerel seçime girecek partilerin yer aldığı YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanmaya hazırlanırken; seçmen listeleri de bugün saat 08.00 itibariyle askıya çıktı.
4-17 Ocak tarihleri arasında askıda kalacak listelerde, oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak, geçerli yerleşim yeri adresine sahip vatandaşlara, ait bilgiler yer alıyor. Askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yapılacak. Düzeltme işlemi sonrasında, vatandaşlar dilerlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurabilecekleri gibi İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na belgelerini iletilebilecekler.

Seçime girecek partilerin listesi Resmi Gazete'de

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere 35 siyasi partinin katılabileceğini duyurmasının ardından söz konusu karar da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan karara göre 31 Mart'ta ki seçimlere katılacak partiler şöyle;
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İyi Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
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