https://sputniknews.com.tr/20240104/yerlikaya-duyurdu-sibergoz-operasyonu-kapsaminda-45-supheli-yakalandi-14-tutuklu-var-1079312573.html

Yerlikaya duyurdu: Sibergöz Operasyonu kapsamında 45 şüpheli yakalandı, 14 tutuklu var

Yerlikaya duyurdu: Sibergöz Operasyonu kapsamında 45 şüpheli yakalandı, 14 tutuklu var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı olarak 'Ödeme Sistemleri ve Bilişim', 'Yasa Dışı Bahis', 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi' ve... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T08:07+0300

2024-01-04T08:07+0300

2024-01-04T08:45+0300

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ali yerlikaya

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Yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği gibi suçlarla mücadele için ekipler 19 ilde Sibergöz-11 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yakalanan 45 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını açıkladı.

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siber, siber saldırı, siber suçlar, siber güvenlik, çocuk, çocuk istismarı, çocuk tacizi, ali yerlikaya