https://sputniknews.com.tr/20240104/yerlikaya-duyurdu-sibergoz-operasyonu-kapsaminda-45-supheli-yakalandi-14-tutuklu-var-1079312573.html
Yerlikaya duyurdu: Sibergöz Operasyonu kapsamında 45 şüpheli yakalandı, 14 tutuklu var
Yerlikaya duyurdu: Sibergöz Operasyonu kapsamında 45 şüpheli yakalandı, 14 tutuklu var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı olarak 'Ödeme Sistemleri ve Bilişim', 'Yasa Dışı Bahis', 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi' ve... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T08:07+0300
2024-01-04T08:07+0300
2024-01-04T08:45+0300
türkiye
siber
siber saldırı
siber suçlar
siber güvenlik
çocuk
çocuk istismarı
çocuk tacizi
ali yerlikaya
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Yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği gibi suçlarla mücadele için ekipler 19 ilde Sibergöz-11 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yakalanan 45 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/ak-parti-sozcusu-celikten-beklenen-tarih-aciklamasi-geldi-istanbul-ve-ankara-adayi-kim-olacak-1079311497.html
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siber, siber saldırı, siber suçlar, siber güvenlik, çocuk, çocuk istismarı, çocuk tacizi, ali yerlikaya
siber, siber saldırı, siber suçlar, siber güvenlik, çocuk, çocuk istismarı, çocuk tacizi, ali yerlikaya
Yerlikaya duyurdu: Sibergöz Operasyonu kapsamında 45 şüpheli yakalandı, 14 tutuklu var
08:07 04.01.2024 (güncellendi: 08:45 04.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı olarak 'Ödeme Sistemleri ve Bilişim', 'Yasa Dışı Bahis', 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarıyla mücadele kapsamında 'SİBERGÖZ-11' operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı 14'ü tutuklandı.
Yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği gibi suçlarla mücadele için ekipler 19 ilde Sibergöz-11 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yakalanan 45 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını açıkladı.