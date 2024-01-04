Venezüella’dan Arjantin’e ‘Falkland Adaları’ desteği

Venezüella Cumhuriyeti, Arjantin halkının Britanya İmparatorluğu tarafından 191 yıl boyunca yasadışı bir şekilde işgal edilen Falkland Adaları (Malvinas) üzerindeki meşru hak talebini kesin bir şekilde desteklediğini teyit eder. Essequibo nasıl Venezüella'ya aitse, Malvinas da Arjantin'e aittir! Topraklarımız üzerindeki haklarımız ne sona erer ne de terk edilir. Bugün uluslararası hukuka saygı duymak ve bu duruma barışçıl ve adil bir çözüm aramak çok önemlidir.