https://sputniknews.com.tr/20240104/venezuelladan-arjantine-falkland-adalari-destegi-1079331375.html
Venezüella’dan Arjantin’e ‘Falkland Adaları’ desteği
Venezüella’dan Arjantin’e ‘Falkland Adaları’ desteği
Venezüella Dışişleri Bakanı Gil, Falkland Adaları üzerindeki Arjantin iddialarını desteklediklerini dile getirdi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T16:57+0300
2024-01-04T16:57+0300
2024-01-04T16:57+0300
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büyük britanya
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Karayip ülkesinin Dışişleri Bakanı Yvan Gil yaptığı açıklamada Venezüella hükümetinin, Birleşik Krallık tarafından işgal edilmesinin 191. yıldönümünde Arjantin'in Falkland Adaları üzerindeki 'meşru' iddiasına desteğini teyit ettiğini ve bu topraklar üzerindeki hakların sona ermediğini düşündüğünü söyledi.Dışişleri Bakanı Gil X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Venezüella Ulusal Meclisi 2022 yılında Arjantin'in Falkland Adaları üzerindeki meşru egemenlik iddiasını onaylayan bir anlaşmayı meclisten geçirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/arjantinin-yeni-yonetiminden-ingiltereye-falkland-adalarini-iade-edin-cagrisi-1079306079.html
venezüella
arjantin
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venezüella, arjantin, falkland, ingiltere, büyük britanya, birleşik krallık
venezüella, arjantin, falkland, ingiltere, büyük britanya, birleşik krallık
Venezüella’dan Arjantin’e ‘Falkland Adaları’ desteği
Venezüella Dışişleri Bakanı Gil, Falkland Adaları üzerindeki Arjantin iddialarını desteklediklerini dile getirdi.
Karayip ülkesinin Dışişleri Bakanı Yvan Gil yaptığı açıklamada Venezüella hükümetinin, Birleşik Krallık tarafından işgal edilmesinin 191. yıldönümünde Arjantin'in Falkland Adaları üzerindeki 'meşru' iddiasına desteğini teyit ettiğini ve bu topraklar üzerindeki hakların sona ermediğini düşündüğünü söyledi.
Dışişleri Bakanı Gil X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Venezüella Cumhuriyeti, Arjantin halkının Britanya İmparatorluğu tarafından 191 yıl boyunca yasadışı bir şekilde işgal edilen Falkland Adaları (Malvinas) üzerindeki meşru hak talebini kesin bir şekilde desteklediğini teyit eder. Essequibo nasıl Venezüella'ya aitse, Malvinas da Arjantin'e aittir! Topraklarımız üzerindeki haklarımız ne sona erer ne de terk edilir. Bugün uluslararası hukuka saygı duymak ve bu duruma barışçıl ve adil bir çözüm aramak çok önemlidir.
Venezüella Ulusal Meclisi 2022 yılında Arjantin'in Falkland Adaları üzerindeki meşru egemenlik iddiasını onaylayan bir anlaşmayı meclisten geçirmişti.