https://sputniknews.com.tr/20240103/arjantinin-yeni-yonetiminden-ingiltereye-falkland-adalarini-iade-edin-cagrisi-1079306079.html
Arjantin’in yeni yönetiminden İngiltere’ye ‘Falkland Adaları’nı iade edin’ çağrısı
Arjantin’in yeni yönetiminden İngiltere’ye ‘Falkland Adaları’nı iade edin’ çağrısı
Arjantin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’ye Falkland Adaları’nı iade etme konusunda müzakereleri başlatma çağrısında bulundu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T23:10+0300
2024-01-03T23:10+0300
2024-01-03T23:10+0300
dünya
arjantin
arjantin dışişleri bakanlığı
ingiltere
falkland
falkland adaları krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079306529_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_59db577ca3d9316d29007b02f3a9f200.jpg
Arjantin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Arjantin hükümeti ve halkı, Malvinas Adaları’nın yasadışı işgalinden 191 yıl sonra, Malvinas Adaları, Güney Georgia, Güney Sandviç Adaları ile etrafındaki deniz alanları üzerindeki meşru ve ayrılmaz egemenlik haklarını yeniden teyit ediyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Arjantin Hükümeti, bu egemenlik anlaşmazlığına çözüm bulmak amacıyla ilgili Genel Kurul kararlarının hükümleri uyarınca ikili müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu bir kez daha bildiriyor” dendi.Arjantin Hükümeti’nin, Falkland Adaları anlaşmazlığına rağmen, İngiltere’yle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda “olgun ilişkiler” sürdürmek istediği kaydedildi.Daha önce Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, seçim kampanyası sırasında, Falkland Adaları’nı iade etme ve diplomatik yollarla iadesi için çeşitli seçenekleri değerlendirme sözünü vermişti. İngiltere, adaların iadesini müzakere etme niyetinde olmadığını açıklamıştı. Falkland sakinleri, İngiltere’ye bağlık kalmakta ısrar ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/arjantinin-yeni-baskani-milei-falkland-adalarini-ingilizlerden-geri-alacagiz-1077637629.html
arjantin
ingiltere
falkland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079306529_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_bef014d5a8de2c3582517e1021a889cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arjantin, arjantin dışişleri bakanlığı, ingiltere, falkland, falkland adaları krizi
arjantin, arjantin dışişleri bakanlığı, ingiltere, falkland, falkland adaları krizi
Arjantin’in yeni yönetiminden İngiltere’ye ‘Falkland Adaları’nı iade edin’ çağrısı
Arjantin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’ye Falkland Adaları’nı iade etme konusunda müzakereleri başlatma çağrısında bulundu.
Arjantin Dışişleri Bakanlığı
’nın açıklamasında
, “Arjantin hükümeti ve halkı, Malvinas Adaları’nın yasadışı işgalinden 191 yıl sonra, Malvinas Adaları, Güney Georgia, Güney Sandviç Adaları ile etrafındaki deniz alanları üzerindeki meşru ve ayrılmaz egemenlik haklarını yeniden teyit ediyor”
ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Arjantin Hükümeti, bu egemenlik anlaşmazlığına çözüm bulmak amacıyla ilgili Genel Kurul kararlarının hükümleri uyarınca ikili müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu bir kez daha bildiriyor” dendi.
Arjantin Hükümeti’nin, Falkland Adaları anlaşmazlığına rağmen, İngiltere’yle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda “olgun ilişkiler” sürdürmek istediği kaydedildi.
Daha önce Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, seçim kampanyası sırasında, Falkland Adaları’nı iade etme ve diplomatik yollarla iadesi için çeşitli seçenekleri değerlendirme sözünü vermişti. İngiltere, adaların iadesini müzakere etme niyetinde olmadığını açıklamıştı. Falkland sakinleri, İngiltere’ye bağlık kalmakta ısrar ediyor.