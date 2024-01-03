https://sputniknews.com.tr/20240103/arjantinin-yeni-yonetiminden-ingiltereye-falkland-adalarini-iade-edin-cagrisi-1079306079.html

Arjantin’in yeni yönetiminden İngiltere’ye ‘Falkland Adaları’nı iade edin’ çağrısı

Arjantin’in yeni yönetiminden İngiltere’ye ‘Falkland Adaları’nı iade edin’ çağrısı

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’ye Falkland Adaları’nı iade etme konusunda müzakereleri başlatma çağrısında bulundu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T23:10+0300

2024-01-03T23:10+0300

2024-01-03T23:10+0300

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falkland adaları krizi

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Arjantin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Arjantin hükümeti ve halkı, Malvinas Adaları’nın yasadışı işgalinden 191 yıl sonra, Malvinas Adaları, Güney Georgia, Güney Sandviç Adaları ile etrafındaki deniz alanları üzerindeki meşru ve ayrılmaz egemenlik haklarını yeniden teyit ediyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Arjantin Hükümeti, bu egemenlik anlaşmazlığına çözüm bulmak amacıyla ilgili Genel Kurul kararlarının hükümleri uyarınca ikili müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu bir kez daha bildiriyor” dendi.Arjantin Hükümeti’nin, Falkland Adaları anlaşmazlığına rağmen, İngiltere’yle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda “olgun ilişkiler” sürdürmek istediği kaydedildi.Daha önce Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, seçim kampanyası sırasında, Falkland Adaları’nı iade etme ve diplomatik yollarla iadesi için çeşitli seçenekleri değerlendirme sözünü vermişti. İngiltere, adaların iadesini müzakere etme niyetinde olmadığını açıklamıştı. Falkland sakinleri, İngiltere’ye bağlık kalmakta ısrar ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231121/arjantinin-yeni-baskani-milei-falkland-adalarini-ingilizlerden-geri-alacagiz-1077637629.html

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arjantin, arjantin dışişleri bakanlığı, ingiltere, falkland, falkland adaları krizi