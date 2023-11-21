https://sputniknews.com.tr/20231121/arjantinin-yeni-baskani-milei-falkland-adalarini-ingilizlerden-geri-alacagiz-1077637629.html

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Milei: Falkland Adaları'nı İngilizlerden geri alacağız

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Milei: Falkland Adaları'nı İngilizlerden geri alacağız

Arjantin'in yeni devlet başkanı Javier Milei, İngiltere tarafından işgal edilen Falkland adalarını geri alma sözü verdi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T17:20+0300

2023-11-21T17:20+0300

2023-11-21T17:25+0300

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Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei, Falkland Adaları'nı geri almak için 'her türlü çabayı göstereceğini' söyledi. Falkland Adaları'nın sahibinin Arjantin olduğunun 'müzakere edilemez' olduğunu söyleyen Milei, adaları Çin'in Hong Kong'u İngiltere'den aldığı gibi bir yolla alınması gerektiğini vurguladı. Arjantin, Falkland'ın 1833 yılında kendisinden yaşadışı olarak alındığını söylüyor. 1982 yılında da İngiliz kolonisi olmuş bölgeye asker gönderen Arjantin, İngilizlerin bölgeye asker göndermesiyle bir çatışmaya girmiş, iki ay süren savaşta 649 Arjantinli ve 255 İngiliz askeri hayatını kaybetmişti. Arjantin hala adalar üzerinde hak iddia ederken, İngiltere Falkland'ın kendi koruması altında kendi kendini yöneten bir bölge olduğunu söylüyor. Adada 2013 yılında yapılan referandumda yüzde 99,8 oranında Britanya'da kalma yönünde oy çıkmıştı.Falkand Adaları'nı 'savaşla' değil farklı yollarla geri alacağını da belirten yeni başkan, adaların diplomasi yoluyla, uygulanabilir çözüm aradıklarını belirtti. Milei, geçmişte Falkland adalarının işgalcisi Thatcher'ı da övmüştü Neo-liberal gelir eşitsizliği sisteminin öncü liderlerinden biri olarak bilinen, Arjantin'in Falkand adalarını geri almaya çalışmasına karşılık, 323 kişinin olduğu krüvazörü batırtan İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, geçmişte de Milei tarafından ekonomik politikaları sebebiyle övülmüştü. Milei'nin bu övgüsü, Falkand savaşı gazileri tarafından da kınanmıştı. Milei, daha önce Arjantin hükümetini adalar konusunda 'durumu çok karışık hale getirmek ve bir dizi hata yapmakla' suçlamıştı. Yeni başkan ise, uzun sürecek müzakere yöntemleriyle Falkland'ı Arjantin'e geri alabileceğini iddia ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231120/merakla-beklenen-arjantin-secimlerinde-korkulan-milei-iktidarda--1077571885.html

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arjantin, ingiltere, falkland, falkland adaları krizi, siyasi kriz, margaret thatcher