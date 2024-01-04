https://sputniknews.com.tr/20240104/uzmanlardan-soguk-hava-uyarisi-gorme-kaybina-bile-yol-acabilir-1079320924.html

Uzmanlardan soğuk hava uyarısı: 'Görme kaybına bile yol açabilir'

Uzmanlardan soğuk hava uyarısı: 'Görme kaybına bile yol açabilir'

Rüzgâr ve soğuk hava, göz kuruluğunu tetikliyor. Hekimler “Bol su için, suni gözyaşı damlasından faydalanın, bilgisayar kullanırken gözleri dinlendirin. Göz... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T12:27+0300

2024-01-04T12:27+0300

2024-01-04T12:27+0300

yaşam

göz

göz

göz kapağı

göz hastalıkları

soğuk hava

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Gözlerde yanma, batma, kızarıklık, kumlanma hissi gibi belirtiler varsa göz kuruluğu ile karşı karşıya olabilirsiniz.BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, daha şiddeti olgularda ise görme kaybının bile olabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ "Toplumda yüzde 10 oranında görülen kuru göz hastalığına sonbahar-kış aylarında daha sıklıkla ve daha şiddetli olarak rastlamaktayız. Bu aylarda kuru, soğuk ve rüzgarlı havaya maruz kalmak bu durumu tetiklemektedir" dedi. Altuğ, "Göz kuruluğu ilerledikçe görme kaybı gelişebilir, hatta bazen bu durum kalıcı bir hale dönüşebilir" dedi.Altuğ, göz kuruluğunu önlemek için önerileri şöyle sıraladı:

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göz, göz, göz kapağı, göz hastalıkları, soğuk hava