Uzmanlardan soğuk hava uyarısı: 'Görme kaybına bile yol açabilir'

Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TFF olayın üstünden 6 gün geçtikten sonra açıklama yapma gereği duydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerel seçimlerde açıklanmayan adaylar tartışılıyor
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin otomobil sektöründe yaşadığı sorunlar
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Aşk bir psikiyatrik hastalık mıdır? Kadınlar mı daha çok aşık olur yoksa erkekler mi?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
19:26
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
19:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Selçuk Bayraktar, Koç ailesini üçe katladı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Yunanistan’dan Türkiye’ye İtalya taktiği
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Yeni yılda berber ücretlerine rekor zam
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240104/uzmanlardan-soguk-hava-uyarisi-gorme-kaybina-bile-yol-acabilir-1079320924.html
Uzmanlardan soğuk hava uyarısı: 'Görme kaybına bile yol açabilir'
Uzmanlardan soğuk hava uyarısı: 'Görme kaybına bile yol açabilir'
Rüzgâr ve soğuk hava, göz kuruluğunu tetikliyor. Hekimler “Bol su için, suni gözyaşı damlasından faydalanın, bilgisayar kullanırken gözleri dinlendirin. Göz... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T12:27+0300
2024-01-04T12:27+0300
yaşam
göz
göz
göz kapağı
göz hastalıkları
soğuk hava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0c/1049758366_0:0:512:289_1920x0_80_0_0_f149b55ca7c13deb59640f349627cd80.jpg
Gözlerde yanma, batma, kızarıklık, kumlanma hissi gibi belirtiler varsa göz kuruluğu ile karşı karşıya olabilirsiniz.BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, daha şiddeti olgularda ise görme kaybının bile olabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ "Toplumda yüzde 10 oranında görülen kuru göz hastalığına sonbahar-kış aylarında daha sıklıkla ve daha şiddetli olarak rastlamaktayız. Bu aylarda kuru, soğuk ve rüzgarlı havaya maruz kalmak bu durumu tetiklemektedir" dedi. Altuğ, "Göz kuruluğu ilerledikçe görme kaybı gelişebilir, hatta bazen bu durum kalıcı bir hale dönüşebilir" dedi.Altuğ, göz kuruluğunu önlemek için önerileri şöyle sıraladı:
https://sputniknews.com.tr/20231213/arastirma-hastalik-hastasi-kisiler-daha-erken-oluyor-1078436476.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0c/1049758366_38:0:495:343_1920x0_80_0_0_e87cbaf98d133c1554e5ec925497870a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göz, göz, göz kapağı, göz hastalıkları, soğuk hava
göz, göz, göz kapağı, göz hastalıkları, soğuk hava

Uzmanlardan soğuk hava uyarısı: 'Görme kaybına bile yol açabilir'

12:27 04.01.2024
© Fotoğraf : Twitter2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak
2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Rüzgâr ve soğuk hava, göz kuruluğunu tetikliyor. Hekimler “Bol su için, suni gözyaşı damlasından faydalanın, bilgisayar kullanırken gözleri dinlendirin. Göz kuruluğu ilerledikçe görme kaybı gelişebilir” dedi.
Gözlerde yanma, batma, kızarıklık, kumlanma hissi gibi belirtiler varsa göz kuruluğu ile karşı karşıya olabilirsiniz.
BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, daha şiddeti olgularda ise görme kaybının bile olabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ "Toplumda yüzde 10 oranında görülen kuru göz hastalığına sonbahar-kış aylarında daha sıklıkla ve daha şiddetli olarak rastlamaktayız. Bu aylarda kuru, soğuk ve rüzgarlı havaya maruz kalmak bu durumu tetiklemektedir" dedi. Altuğ, "Göz kuruluğu ilerledikçe görme kaybı gelişebilir, hatta bazen bu durum kalıcı bir hale dönüşebilir" dedi.
Altuğ, göz kuruluğunu önlemek için önerileri şöyle sıraladı:
Rüzgârlı havalarda gözlerinizi koruyun: Rüzgarlı havalarda geniş çerçeveli gözlüklerden faydalanabiliriz. Bol su için: Yetersiz su içildiğinde gözyaşı üretimimiz azalır. Günde en az iki litre su içilmesi önerilir. Kapalı ortamlarda nem oranını ayarlayın: Kapalı ortamları sık sık havalandırmaya ve klimadan çıkan havanın direkt yüzünüze gelmemesine özen gösterin. Suni gözyaşı damlalarından faydalanın: Göz hekiminizin önerisine göre gözlerinizi suni gözyaşı damlalarıyla nemlendirin. Gözlerinizi ekran başında dinlendirin: Bilgisayar kullanırken gözlerimizi normal kırptığımızdan daha az sıklıkla kırparız. Bu nedenle gözlerinizi 40 dakikada bir 40 saniyelik aralarla dinlendirin. Kontakt lens kullanıyorsanız daha dikkatli olmalısınız: Kontakt lensle kornea tabakası arasında sürtünme artacağından kuru göz şikâyetleri artmaktadır. Lens uygulamasında doktorunuzun önerilerine uymalısınız.
Koma - Hasta - Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
YAŞAM
Araştırma: Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
13 Aralık 2023, 20:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала