https://sputniknews.com.tr/20240104/ucakta-kacak-kedi-alarmi-pilot-piste-geri-donmek-zorunda-kaldi-yolcu-kara-listeye-alindi-1079321038.html

Uçakta 'kaçak kedi' alarmı: Pilot, piste geri dönmek zorunda kaldı, yolcu kara listeye alındı

Uçakta 'kaçak kedi' alarmı: Pilot, piste geri dönmek zorunda kaldı, yolcu kara listeye alındı

THY uçağında bir yolcunun kaçak olarak uçağa soktuğu kedi, sahibinin elinden kaçıp kabine girdi. Kaçak kedi nedeniyle uçağın piste döndürüldüğü bildirilirken... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T12:28+0300

2024-01-04T12:28+0300

2024-01-04T12:30+0300

türkiye

kedi

uçak

kaçak

kara liste

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Türk Hava Yolları’nın İstanbul –Atina seferini yapan uçakta sahibinin elinden kaçan kedi kabinde dolaşmaya başladı. Uçak, kafessiz ve kaçak bindirilen kedi nedeniyle pist başından geri döndü. Kafessiz ve biletsiz kedisiyle uçağa binen yolcu kara listeye alındı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Atina seferini yapmak için yolcu alımını tamamlayan Boeing 777-300 tipi uçak kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada bir yolcu tarafından bilet ve rezervasyon yapılmadan uçağa kaçak olarak bindirilen kedi, sahibinin elindek kaçarak içerde gezmeye başladı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçen pilot durumu bildirerek park pozisyonuna geri döneceğini söyledi. Uçak sorunsuz bir şekilde park pozisyonuna geri döndü.Kedinin uçağa kafessiz ve biletsiz binmesi yasakUçağa kafessiz alınan kedinin nasıl girdiği araştırılırken, kafessiz ve biletsiz olarak uçağa bindirilen kedi ve yolcu uçaktan indirildi. Daha önce de bu tür şekilde davranışlarda bulunduğu yolcuya havayolu şirketi tarafından kara liste prosedürü uygulanacağı öğrenildi. THY'nin Atina seferi kabinde dolaşan kedi nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşti.

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kedi, uçak, kaçak, kara liste