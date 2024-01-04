https://sputniknews.com.tr/20240104/turkiyede-otomobil-ve-hafif-ticari-arac-satislarinda-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1079336957.html

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 57.4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

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Anadolu Ajansı, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 57.4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdığı bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-kisinin-kullandigi-ikinci-el-otomobil-ve-konut-ilan-sitesi-coktu-aciklama-geldi-1079285667.html

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