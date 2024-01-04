https://sputniknews.com.tr/20240104/turkiyede-otomobil-ve-hafif-ticari-arac-satislarinda-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1079336957.html
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 57.4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T20:55+0300
2024-01-04T20:55+0300
2024-01-04T21:01+0300
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satış
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Anadolu Ajansı, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 57.4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdığı bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-kisinin-kullandigi-ikinci-el-otomobil-ve-konut-ilan-sitesi-coktu-aciklama-geldi-1079285667.html
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son dakika, otomobil, satış
son dakika, otomobil, satış
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı
20:55 04.01.2024 (güncellendi: 21:01 04.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 57.4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Anadolu Ajansı, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 57.4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdığı bilgisini verdi.