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Milyonlarca kişinin kullandığı ikinci el otomobil ve konut ilan sitesi çöktü: Açıklama geldi
Milyonlarca kişinin kullandığı ikinci el otomobil ve konut ilan sitesi çöktü: Açıklama geldi
Sahibinden.com sunucu hatası erişim sorunu yaşanıyor. Erişim sorunu devam ederken Sahibinden.com sunucu hatasına ilişkin son dakika açıklamada bulundu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T12:39+0300
2024-01-03T12:39+0300
yaşam
sahibinden
sahibinden.com
otomobil
konut
ikinci el otomobil
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Sahibinden internet sitesinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.İkinci el konut ve otomobil satışı için Türkiye'de en çok ziyaret edilen sitelerden biri olan Sahibinden.com sunucu hatası veriyor. Sahibinden.com çöktü mü?Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Sahibinden.com'a gece saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşanıyor. Sahibinden.com uygulamasına erişimde problem yaşanırken, bilgisayar ve cep telefonu tarayıcıları da sunucu hatası vermeye devam ediyor.'Teknik sorun'Sahibinden.com, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
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sahibinden.com neden açılmıyor, çöktü mü? erişim sorunuyla ilgili açıklama,sahibinden.com,sahibinden çöktü mü
sahibinden.com neden açılmıyor, çöktü mü? erişim sorunuyla ilgili açıklama,sahibinden.com,sahibinden çöktü mü

Milyonlarca kişinin kullandığı ikinci el otomobil ve konut ilan sitesi çöktü: Açıklama geldi

12:39 03.01.2024
© AAsahibinden
sahibinden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AA
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Sahibinden.com sunucu hatası erişim sorunu yaşanıyor. Erişim sorunu devam ederken Sahibinden.com sunucu hatasına ilişkin son dakika açıklamada bulundu.
Sahibinden internet sitesinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.
İkinci el konut ve otomobil satışı için Türkiye'de en çok ziyaret edilen sitelerden biri olan Sahibinden.com sunucu hatası veriyor.

Sahibinden.com çöktü mü?

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Sahibinden.com'a gece saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşanıyor. Sahibinden.com uygulamasına erişimde problem yaşanırken, bilgisayar ve cep telefonu tarayıcıları da sunucu hatası vermeye devam ediyor.

'Teknik sorun'

Sahibinden.com, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Twitter yeni logo - X - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
YAŞAM
Twitter'da (X) erişim sıkıntısı: Çözüldü
21 Aralık 2023, 09:07
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