https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-kisinin-kullandigi-ikinci-el-otomobil-ve-konut-ilan-sitesi-coktu-aciklama-geldi-1079285667.html

Milyonlarca kişinin kullandığı ikinci el otomobil ve konut ilan sitesi çöktü: Açıklama geldi

Milyonlarca kişinin kullandığı ikinci el otomobil ve konut ilan sitesi çöktü: Açıklama geldi

Sahibinden.com sunucu hatası erişim sorunu yaşanıyor. Erişim sorunu devam ederken Sahibinden.com sunucu hatasına ilişkin son dakika açıklamada bulundu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T12:39+0300

2024-01-03T12:39+0300

2024-01-03T12:39+0300

yaşam

sahibinden

sahibinden.com

otomobil

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ikinci el otomobil

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Sahibinden internet sitesinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.İkinci el konut ve otomobil satışı için Türkiye'de en çok ziyaret edilen sitelerden biri olan Sahibinden.com sunucu hatası veriyor. Sahibinden.com çöktü mü?Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Sahibinden.com'a gece saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşanıyor. Sahibinden.com uygulamasına erişimde problem yaşanırken, bilgisayar ve cep telefonu tarayıcıları da sunucu hatası vermeye devam ediyor.'Teknik sorun'Sahibinden.com, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

https://sputniknews.com.tr/20231221/twitterda-x-erisim-sikintisi-1078670841.html

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sahibinden.com neden açılmıyor, çöktü mü? erişim sorunuyla ilgili açıklama,sahibinden.com,sahibinden çöktü mü