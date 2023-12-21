https://sputniknews.com.tr/20231221/twitterda-x-erisim-sikintisi-1078670841.html

Twitter'da (X) erişim sıkıntısı

Twitter'da (X) erişim sıkıntısı

Twitter bir kez daha erişim sorunuyla gündeme geldi. Sabah saatlerinde sosyal medya platformuna erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, paylaşımlar yerine boş... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T09:07+0300

2023-12-21T09:07+0300

2023-12-21T09:16+0300

yaşam

twitter

erişim

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Twitter'a Türkiye saati ile 09.00 sularından bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor. Twitter açıklama yaptı mı?X(Twitter) tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

https://sputniknews.com.tr/20231206/1286-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1078118863.html

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twitter erişim,twitter çöktü mü,twitter bozuldu mu