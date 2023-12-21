https://sputniknews.com.tr/20231221/twitterda-x-erisim-sikintisi-1078670841.html
Twitter'da (X) erişim sıkıntısı
Twitter'da (X) erişim sıkıntısı
Twitter bir kez daha erişim sorunuyla gündeme geldi. Sabah saatlerinde sosyal medya platformuna erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, paylaşımlar yerine boş... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T09:07+0300
2023-12-21T09:07+0300
2023-12-21T09:16+0300
yaşam
twitter
erişim
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Twitter'a Türkiye saati ile 09.00 sularından bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor. Twitter açıklama yaptı mı?X(Twitter) tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/1286-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1078118863.html
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twitter erişim,twitter çöktü mü,twitter bozuldu mu
twitter erişim,twitter çöktü mü,twitter bozuldu mu
Twitter'da (X) erişim sıkıntısı
09:07 21.12.2023 (güncellendi: 09:16 21.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Twitter bir kez daha erişim sorunuyla gündeme geldi. Sabah saatlerinde sosyal medya platformuna erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, paylaşımlar yerine boş bir sayfa ile karşılaşıyor.
Twitter'a Türkiye saati ile 09.00 sularından bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor.
Twitter açıklama yaptı mı?
X(Twitter) tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.