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https://sputniknews.com.tr/20231206/1286-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1078118863.html
1286 internet sitesine erişim engeli getirildi
1286 internet sitesine erişim engeli getirildi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu yasa dışı 1286 site erişime engellendi. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T01:38+0300
2023-12-06T01:38+0300
türkiye
ankara
ankara il jandarma komutanlığı
site
site
web sitesi
internet sitesi
internet siteleri
erişim
erişim engeli
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Ankara İl Jandarma Komutanlığının, sanal devriye faaliyetleri sırasında belirlenen 1286 internet sitesine erişimin engellendiği bildirildi.Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, bu kapsamda yasa dışı bahis oynatan 1080 ve müstehcen içerik barındıran 196 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapılan 10 sitenin de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek, erişimlerinin engellendiği kaydedildi.İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında, yapılan çalışmalar sonucu Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik ve Yenimahalle ilçelerinde tespit edilen 47 dolandırıcılık, 3 hırsızlık ve 3 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına ilişkin 101 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20231103/350-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1077017530.html
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ankara, ankara il jandarma komutanlığı, site, site, web sitesi, internet sitesi, internet siteleri, erişim, erişim engeli, erişim yasağı
ankara, ankara il jandarma komutanlığı, site, site, web sitesi, internet sitesi, internet siteleri, erişim, erişim engeli, erişim yasağı

1286 internet sitesine erişim engeli getirildi

01:38 06.12.2023
© AAbilgisayar kullanımı
bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AA
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu yasa dışı 1286 site erişime engellendi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığının, sanal devriye faaliyetleri sırasında belirlenen 1286 internet sitesine erişimin engellendiği bildirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda yasa dışı bahis oynatan 1080 ve müstehcen içerik barındıran 196 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapılan 10 sitenin de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek, erişimlerinin engellendiği kaydedildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında, yapılan çalışmalar sonucu Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik ve Yenimahalle ilçelerinde tespit edilen 47 dolandırıcılık, 3 hırsızlık ve 3 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına ilişkin 101 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.​​​​​​​
bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
TÜRKİYE
350 internet sitesine erişim engeli getirildi
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