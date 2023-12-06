https://sputniknews.com.tr/20231206/1286-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1078118863.html

1286 internet sitesine erişim engeli getirildi

1286 internet sitesine erişim engeli getirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu yasa dışı 1286 site erişime engellendi. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T01:38+0300

2023-12-06T01:38+0300

2023-12-06T01:38+0300

türkiye

ankara

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Ankara İl Jandarma Komutanlığının, sanal devriye faaliyetleri sırasında belirlenen 1286 internet sitesine erişimin engellendiği bildirildi.Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, bu kapsamda yasa dışı bahis oynatan 1080 ve müstehcen içerik barındıran 196 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapılan 10 sitenin de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek, erişimlerinin engellendiği kaydedildi.İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında, yapılan çalışmalar sonucu Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik ve Yenimahalle ilçelerinde tespit edilen 47 dolandırıcılık, 3 hırsızlık ve 3 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına ilişkin 101 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20231103/350-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1077017530.html

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