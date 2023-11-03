https://sputniknews.com.tr/20231103/350-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1077017530.html
350 internet sitesine erişim engeli getirildi
350 internet sitesine erişim engeli getirildi
Ardahan'da yasa dışı yayın yaptıkları tespit edilen 350 internet sitesine erişim engeli getirildi. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T01:00+0300
2023-11-03T01:00+0300
2023-11-03T01:00+0300
türkiye
internet
internet
internet
internet sitesi
internet erişimi
ardahan
ardahan
ardahan valiliği
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg
Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekim ayında dolandırıcılık amaçlı kullanılan, yasa dışı bahis oynatılan, fuhuş ve müstehcenlik içeren, sağlık için tehlikeli madde temin edilen, dezenformasyon ve terör propagandası içerikli internet siteleri ve sosyal medya hesapları tespit edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca alınan idari tedbir kararı gereği 350 internet sitesi erişime kapatıldı.Sosyal medya üzerinden 150 bin 150 lira dolandırıcılık olayına ise anlık müdahale edilerek, vatandaşların parasının iadesi sağlandı.
https://sputniknews.com.tr/20210707/kahramanmarasta-yasa-disi-erisim-yapan-1204-internet-sitesi-kapatildi-1044913949.html
türkiye
ardahan
ardahan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_bcebf0c68c654d6a96dacd407ac62610.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
internet, internet, internet, internet sitesi, internet erişimi, ardahan, ardahan, ardahan valiliği, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
internet, internet, internet, internet sitesi, internet erişimi, ardahan, ardahan, ardahan valiliği, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
350 internet sitesine erişim engeli getirildi
Abone ol
Ardahan'da yasa dışı yayın yaptıkları tespit edilen 350 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekim ayında dolandırıcılık amaçlı kullanılan, yasa dışı bahis oynatılan, fuhuş ve müstehcenlik içeren, sağlık için tehlikeli madde temin edilen, dezenformasyon ve terör propagandası içerikli internet siteleri ve sosyal medya hesapları tespit edildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca alınan idari tedbir kararı gereği 350 internet sitesi erişime kapatıldı.
Sosyal medya üzerinden 150 bin 150 lira dolandırıcılık olayına ise anlık müdahale edilerek, vatandaşların parasının iadesi sağlandı.