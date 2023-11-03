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350 internet sitesine erişim engeli getirildi
350 internet sitesine erişim engeli getirildi
Ardahan'da yasa dışı yayın yaptıkları tespit edilen 350 internet sitesine erişim engeli getirildi. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
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Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekim ayında dolandırıcılık amaçlı kullanılan, yasa dışı bahis oynatılan, fuhuş ve müstehcenlik içeren, sağlık için tehlikeli madde temin edilen, dezenformasyon ve terör propagandası içerikli internet siteleri ve sosyal medya hesapları tespit edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca alınan idari tedbir kararı gereği 350 internet sitesi erişime kapatıldı.Sosyal medya üzerinden 150 bin 150 lira dolandırıcılık olayına ise anlık müdahale edilerek, vatandaşların parasının iadesi sağlandı.
https://sputniknews.com.tr/20210707/kahramanmarasta-yasa-disi-erisim-yapan-1204-internet-sitesi-kapatildi-1044913949.html
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350 internet sitesine erişim engeli getirildi

01:00 03.11.2023
© AAbilgisayar kullanımı
bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AA
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Ardahan'da yasa dışı yayın yaptıkları tespit edilen 350 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekim ayında dolandırıcılık amaçlı kullanılan, yasa dışı bahis oynatılan, fuhuş ve müstehcenlik içeren, sağlık için tehlikeli madde temin edilen, dezenformasyon ve terör propagandası içerikli internet siteleri ve sosyal medya hesapları tespit edildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca alınan idari tedbir kararı gereği 350 internet sitesi erişime kapatıldı.
Sosyal medya üzerinden 150 bin 150 lira dolandırıcılık olayına ise anlık müdahale edilerek, vatandaşların parasının iadesi sağlandı.
Bilgisayar/hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2021
DÜNYA
Kahramanmaraş’ta yasa dışı erişim yapan 1204 internet sitesi kapatıldı
7 Temmuz 2021, 21:59
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