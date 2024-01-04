https://sputniknews.com.tr/20240104/tunus-cumhurbaskani-israil-sahada-hicbir-basari-elde-edemeyecek-1079319321.html
Tunus Cumhurbaşkanı: İsrail sahada hiçbir başarı elde edemeyecek
Tunus Cumhurbaşkanı: İsrail sahada hiçbir başarı elde edemeyecek
Tunus Cumhurbaşkanı Said, İsrail'in sahada herhangi bir başarı elde edemeyeceğini söyledi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T11:55+0300
2024-01-04T11:55+0300
2024-01-04T11:55+0300
israil- filistin çatışması
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Dünyanın gözü önünde devam eden imha savaşı bir hizip veya hareketi hedef almıyor daha ziyade bütün bir halkın varlığını hedef alıyor" dedi.Said açıklamasında ayrıca şu sözleri kaydetti:Kays Said, "Irgun örgütünün İsveçli uluslararası arabulucu Kont Bernadotte'yi öldürmesinin ardından Filistinliler ile Siyonist hareket arasında çıkan çatışmaya ilişkin tutumu nedeniyle 1948'de Kudüs'teki King David Oteli'nde Kont Bernadotte'ye suikast düzenleyen Siyonist çeteler, Piskopos Capucci'yi de tutuklamaktan çekinmedi ve ardından Filistin halkına verdiği destek nedeniyle onu sürgüne gönderdi" dedi.Tunus Cumhurbaşkanı Said'in şu sorusu ise dikkat çekti:
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Tunus Cumhurbaşkanı: İsrail sahada hiçbir başarı elde edemeyecek
Tunus Cumhurbaşkanı Said, İsrail'in sahada herhangi bir başarı elde edemeyeceğini söyledi.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Dünyanın gözü önünde devam eden imha savaşı bir hizip veya hareketi hedef almıyor daha ziyade bütün bir halkın varlığını hedef alıyor" dedi.
Said açıklamasında ayrıca şu sözleri kaydetti:
Siyonist oluşum sahada hiçbir başarı elde edemeyecek. Sahada direnişle mücadele edemeyince uzun süredir yaptığı gibi suikastlara başvurmuştur ve bunun delilleri de ortadadır.
Kays Said, "Irgun örgütünün İsveçli uluslararası arabulucu Kont Bernadotte'yi öldürmesinin ardından Filistinliler ile Siyonist hareket arasında çıkan çatışmaya ilişkin tutumu nedeniyle 1948'de Kudüs'teki King David Oteli'nde Kont Bernadotte'ye suikast düzenleyen Siyonist çeteler, Piskopos Capucci'yi de tutuklamaktan çekinmedi ve ardından Filistin halkına verdiği destek nedeniyle onu sürgüne gönderdi" dedi.
Tunus Cumhurbaşkanı Said'in şu sorusu ise dikkat çekti:
Bernadotte veya Capucci bir terörist harekete mi mensuptu?