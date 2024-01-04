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Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
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hakem
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Trendyol Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftası olan 19. haftada heyecan yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.Süper Lig’de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:Yarın17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler6 Ocak Cumartesi13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın7 Ocak Pazar13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan
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süper lig, spor toto süper lig, hakem

Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

14:37 04.01.2024 (güncellendi: 14:38 04.01.2024)
© Twitter/Canal 11Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart
Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftası olan 19. haftada heyecan yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig’de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
6 Ocak Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker
19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın
7 Ocak Pazar
13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu
16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan
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