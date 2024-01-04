https://sputniknews.com.tr/20240104/super-ligin-19-haftasinda-gorev-alacak-hakemler-aciklandi-1079325596.html

Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T14:37+0300

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Trendyol Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftası olan 19. haftada heyecan yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.Süper Lig’de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:Yarın17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler6 Ocak Cumartesi13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın7 Ocak Pazar13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan

https://sputniknews.com.tr/20240103/mete-kalkavan-hakemlik-kariyerini-sonlandirdi-1079302946.html

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