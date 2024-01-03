https://sputniknews.com.tr/20240103/mete-kalkavan-hakemlik-kariyerini-sonlandirdi-1079302946.html

Mete Kalkavan hakemlik kariyerini sonlandırdı

Mete Kalkavan hakemlik kariyerini sonlandırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T19:43+0300

2024-01-03T19:43+0300

2024-01-03T19:43+0300

spor

mete kalkavan

hakem

türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteğiyle sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, hizmetleri dolayısıyla Kalkavan'a teşekkür edilerek, yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.Mete Kalkavan, son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçını yönetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240102/tffden-ertelenen-super-kupa-maci-ile-ilgili-aciklama-1079262117.html

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