https://sputniknews.com.tr/20240102/tffden-ertelenen-super-kupa-maci-ile-ilgili-aciklama-1079262117.html
TFF'den ertelenen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklama
TFF'den ertelenen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklama
TFF tarafından Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin yapılan açıklamada "Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T18:23+0300
2024-01-02T18:23+0300
2024-01-02T18:37+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
son dakika
riyad
tff süper kupa
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesi üzerinden Süper Kupa maçına dair bir açıklama yayınladı. "Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz" denilen açıklamada şunlar ifade edildi:
https://sputniknews.com.tr/20240102/erdogandan-super-kupa-yorumu-1079257491.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, riyad, tff süper kupa
türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, riyad, tff süper kupa
TFF'den ertelenen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklama
18:23 02.01.2024 (güncellendi: 18:37 02.01.2024)
TFF tarafından Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin yapılan açıklamada "Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır" ifadeleri yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
internet sitesi üzerinden Süper Kupa
maçına dair bir açıklama yayınladı.
"Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz" denilen açıklamada şunlar ifade edildi:
"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.
Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır. İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."