https://sputniknews.com.tr/20240104/sigaraya-zam-geldi-1079316075.html

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Philip Morris grubu sigaralara zam geldi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T10:24+0300

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türkiye

sigara

sigara paketi

zam

özgür aybaş

tekel

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4 Ocak 2024 itibarıyla bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bir sigara grubuna zam güncellemesi olduğunu duyurdu.Aynı sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 56 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 70 TL oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240102/sigaraya-bugun-itibariyla-zam-geldi-guncel-fiyat-listesi-belli-oldu-1079246397.html

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sigara, sigara paketi, zam, özgür aybaş, tekel