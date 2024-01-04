https://sputniknews.com.tr/20240104/sigaraya-zam-geldi-1079316075.html
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi
Philip Morris grubu sigaralara zam geldi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T10:24+0300
2024-01-04T10:24+0300
2024-01-04T10:24+0300
türkiye
sigara
sigara paketi
zam
özgür aybaş
tekel
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4 Ocak 2024 itibarıyla bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bir sigara grubuna zam güncellemesi olduğunu duyurdu.Aynı sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 56 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 70 TL oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240102/sigaraya-bugun-itibariyla-zam-geldi-guncel-fiyat-listesi-belli-oldu-1079246397.html
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sigara, sigara paketi, zam, özgür aybaş, tekel
sigara, sigara paketi, zam, özgür aybaş, tekel
Sigaraya zam geldi
Philip Morris grubu sigaralara zam geldi.
4 Ocak 2024 itibarıyla bir sigara grubuna daha zam geldi.
Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bir sigara grubuna zam güncellemesi olduğunu duyurdu.
Aynı sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 56 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 70 TL oldu.