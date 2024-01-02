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https://sputniknews.com.tr/20240102/sigaraya-bugun-itibariyla-zam-geldi-guncel-fiyat-listesi-belli-oldu-1079246397.html
Sigaraya bugün itibarıyla zam geldi: Güncel fiyat listesi belli oldu
Sigaraya bugün itibarıyla zam geldi: Güncel fiyat listesi belli oldu
Sigara zammı son olarak geçtiğimiz Kasım ayında uygulanmıştı. Yeni yılın ilk günü itibarıyla fiyat listesi yeniden güncellendi. Sosyal medyada ve bazı haber... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T08:12+0300
2024-01-02T08:12+0300
ekonomi
zam
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
sigara içmek
elektronik sigara
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
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Son zammın Kasım ayında yapıldığı sigaraya tekrar zam geldi. Gelen 3 liralık zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, değişik markalardaki en düşük sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 60 TL'ye yükseldi. Satışlar 2 Ocak 2024 Salı gününden itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.Özgür Aybaş tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda JTI grubu markalarına zam yapılması ile birlikte güncel fiyat listesi de ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20231228/karar-resmi-gazeteden-duyuruldu-sigara-ve-tutun-urunleri-icin-yeni-otv-duzenlemesi-geliyor-1079117184.html
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Sigaraya bugün itibarıyla zam geldi: Güncel fiyat listesi belli oldu

08:12 02.01.2024
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© AA
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Sigara zammı son olarak geçtiğimiz Kasım ayında uygulanmıştı. Yeni yılın ilk günü itibarıyla fiyat listesi yeniden güncellendi. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan paylaşımlara göre, bir sigara grubuna 3 lira zam geldi. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son zammın Kasım ayında yapıldığı sigaraya tekrar zam geldi. Gelen 3 liralık zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.
Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, değişik markalardaki en düşük sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 60 TL'ye yükseldi. Satışlar 2 Ocak 2024 Salı gününden itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.
Özgür Aybaş tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda JTI grubu markalarına zam yapılması ile birlikte güncel fiyat listesi de ortaya çıktı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
EKONOMİ
Karar Resmi Gazete'den duyuruldu: Sigara ve tütün ürünleri için yeni ÖTV düzenlemesi geliyor
28 Aralık 2023, 09:26
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