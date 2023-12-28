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Karar Resmi Gazete'den duyuruldu: Sigara ve tütün ürünleri için yeni ÖTV düzenlemesi geliyor
Karar Resmi Gazete'den duyuruldu: Sigara ve tütün ürünleri için yeni ÖTV düzenlemesi geliyor
Sigara ve bazı tütün mamullerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları düşürülürken ve asgari maktu ÖTV tutarları artırıldı. Bu değişiklik ile ocak... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T09:26+0300
2023-12-28T09:26+0300
ekonomi
tütün
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tütün yasası
sigara
sigara paketi
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Resmi Gazete'de yayınlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verildi.Cumhurbaşkanı kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinden alınan ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürülürken, asgari maktu ÖTV tutarları bin 1114 TL'den bin 4249 TL'ye yükseltildi.
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Karar Resmi Gazete'den duyuruldu: Sigara ve tütün ürünleri için yeni ÖTV düzenlemesi geliyor

09:26 28.12.2023
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© İHA
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Sigara ve bazı tütün mamullerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları düşürülürken ve asgari maktu ÖTV tutarları artırıldı. Bu değişiklik ile ocak ayında uygulanması gereken otomatik zam yapılmayacak.
Resmi Gazete'de yayınlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verildi.
Cumhurbaşkanı kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinden alınan ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürülürken, asgari maktu ÖTV tutarları bin 1114 TL'den bin 4249 TL'ye yükseltildi.
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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