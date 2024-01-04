https://sputniknews.com.tr/20240104/rusyanin-lipetsk-bolgesinde-ukraynanin-attigi-s-200-fuzesi-vuruldu-1079337396.html
Rusya’nın Lipetsk Bölgesi’nde Ukrayna’nın attığı S-200 füzesi vuruldu
Rusya’nın Lipetsk Bölgesi’nde Ukrayna’nın attığı S-200 füzesi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın karadaki hedefleri vurmak için dönüştürdüğü S-200 füzesinin Rus hava savunma sistemleri tarafından Lipetsk Bölgesi’nde... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T21:15+0300
2024-01-04T21:15+0300
2024-01-04T21:15+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
füze
s-200
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu akşam, karadaki hedeflere vurmak için dönüştürülen S-200 füzesiyle Rusya topraklarındaki hedeflere terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma sistemlerinin füzeyi Lipetsk Bölgesi üzerinde vurduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/sivastopol-valisi-razvojaev-ukrayna-son-zamanlarin-en-yogun-fuze-saldirisini-gerceklestirdi-1079336245.html
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lipetsk, lipetsk, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, füze, s-200
lipetsk, lipetsk, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, füze, s-200
Rusya’nın Lipetsk Bölgesi’nde Ukrayna’nın attığı S-200 füzesi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın karadaki hedefleri vurmak için dönüştürdüğü S-200 füzesinin Rus hava savunma sistemleri tarafından Lipetsk Bölgesi’nde vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu akşam, karadaki hedeflere vurmak için dönüştürülen S-200 füzesiyle Rusya topraklarındaki hedeflere terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Rus hava savunma sistemlerinin füzeyi Lipetsk Bölgesi üzerinde vurduğu kaydedildi.