https://sputniknews.com.tr/20240104/rus-ordusu-karadenizde-ukrayna-ihasini-vurdu-1079338432.html
Rus ordusu Karadeniz’de Ukrayna İHA’sını vurdu
Rus ordusu Karadeniz’de Ukrayna İHA’sını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna insansız hava aracını (İHA) yok ettiğini belirtti. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T21:55+0300
2024-01-04T21:55+0300
2024-01-04T21:55+0300
ukrayna krizi
karadeniz
iha
iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “4 Ocak saat 20.40 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin Rusya’daki tesislere uçak tipi insansız hava araçlarıyla terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Hava savunma görev araçları Ukrayna İHA’sını Karadeniz’in kuzeybatısında yok etti” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/rusyanin-lipetsk-bolgesinde-ukraynanin-attigi-s-200-fuzesi-vuruldu-1079337396.html
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_d23ef5a71a02ba4d1bda92dd843592d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
karadeniz, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı
karadeniz, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı
Rus ordusu Karadeniz’de Ukrayna İHA’sını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna insansız hava aracını (İHA) yok ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “4 Ocak saat 20.40 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin Rusya’daki tesislere uçak tipi insansız hava araçlarıyla terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Hava savunma görev araçları Ukrayna İHA’sını Karadeniz’in kuzeybatısında yok etti” dendi.