https://sputniknews.com.tr/20240104/rus-hava-savunma-sistemleri-kirim-uzerinde-ukrayna-ordusunun-10-fuzesini-dusurdu-1079335015.html

Rus hava savunma sistemleri Kırım üzerinde Ukrayna ordusunun 10 füzesini düşürdü

Rus hava savunma sistemleri Kırım üzerinde Ukrayna ordusunun 10 füzesini düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin bugün Kırım üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 10 füzesini imha ettiğini duyurdu. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T18:39+0300

2024-01-04T18:39+0300

2024-01-04T18:39+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya hava savunma kuvvetleri

ukrayna

ukrayna ordusu

kırım

sivastopol

mihail razvojayev

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nöbette olan Rus Hava Savunma Kuvvetleri Kiev'in Rusya topraklarına düzenlemeye çalıştığı terör saldırısını önledi, Kırım üzerinde 10 füze düşürüldü.Açıklamada, “4 Ocak 2024 tarihinde Moskova saatiyle 17.20 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi güdümlü füzeler kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, “Nöbetçi hava savunma sistemleri ile, Kırım Yarımadası üzerinde Ukrayna’ya ait 10 füzeyi imha edildi” vurgusunu yaptı.Daha önce Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna'nın kente yönelik saldırısının püskürtüldüğünü, Rus hava savunma güçlerinin birçok hava hedefini imha ettiğini duyurmuştu. İmha edilen füzelerden bir parça bir eve isabet etmiş, ön belirlemelere göre bir kişi yaralanmıştı.Saat 18.08’de ise Vali hava saldırısı uyarısının iptal edildiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240104/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-37-ihasi-dusuruldu-1079328299.html

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