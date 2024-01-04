https://sputniknews.com.tr/20240104/rus-hava-savunma-sistemleri-kirim-uzerinde-ukrayna-ordusunun-10-fuzesini-dusurdu-1079335015.html
Rus hava savunma sistemleri Kırım üzerinde Ukrayna ordusunun 10 füzesini düşürdü
Rus hava savunma sistemleri Kırım üzerinde Ukrayna ordusunun 10 füzesini düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin bugün Kırım üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 10 füzesini imha ettiğini duyurdu. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T18:39+0300
2024-01-04T18:39+0300
2024-01-04T18:39+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya hava savunma kuvvetleri
ukrayna
ukrayna ordusu
kırım
sivastopol
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nöbette olan Rus Hava Savunma Kuvvetleri Kiev'in Rusya topraklarına düzenlemeye çalıştığı terör saldırısını önledi, Kırım üzerinde 10 füze düşürüldü.Açıklamada, “4 Ocak 2024 tarihinde Moskova saatiyle 17.20 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi güdümlü füzeler kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, “Nöbetçi hava savunma sistemleri ile, Kırım Yarımadası üzerinde Ukrayna’ya ait 10 füzeyi imha edildi” vurgusunu yaptı.Daha önce Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna'nın kente yönelik saldırısının püskürtüldüğünü, Rus hava savunma güçlerinin birçok hava hedefini imha ettiğini duyurmuştu. İmha edilen füzelerden bir parça bir eve isabet etmiş, ön belirlemelere göre bir kişi yaralanmıştı.Saat 18.08’de ise Vali hava saldırısı uyarısının iptal edildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240104/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-37-ihasi-dusuruldu-1079328299.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, kırım, sivastopol, mihail razvojayev
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, kırım, sivastopol, mihail razvojayev
Rus hava savunma sistemleri Kırım üzerinde Ukrayna ordusunun 10 füzesini düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin bugün Kırım üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 10 füzesini imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nöbette olan Rus Hava Savunma Kuvvetleri Kiev'in Rusya topraklarına düzenlemeye çalıştığı terör saldırısını önledi, Kırım üzerinde 10 füze düşürüldü.
Açıklamada, “4 Ocak 2024 tarihinde Moskova saatiyle 17.20 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi güdümlü füzeler kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, “Nöbetçi hava savunma sistemleri ile, Kırım Yarımadası üzerinde Ukrayna’ya ait 10 füzeyi imha edildi” vurgusunu yaptı.
Daha önce Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna'nın kente yönelik saldırısının püskürtüldüğünü, Rus hava savunma güçlerinin birçok hava hedefini imha ettiğini duyurmuştu. İmha edilen füzelerden bir parça bir eve isabet etmiş, ön belirlemelere göre bir kişi yaralanmıştı.
Saat 18.08’de ise Vali hava saldırısı uyarısının iptal edildiğini duyurdu.