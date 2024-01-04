https://sputniknews.com.tr/20240104/putin-afrika-ulkelerine-bedava-tahil-sozu-vermisti-25-bin-ton-tahil-daha-eritreye-gonderildi--1079331874.html
Putin, Afrika ülkelerine bedava tahıl sözü vermişti: 25 bin ton tahıl daha Eritre'ye gönderildi
Putin, Afrika ülkelerine bedava tahıl sözü vermişti: 25 bin ton tahıl daha Eritre'ye gönderildi
Tahıl anlaşmasının tamamen rafa kaldırılması ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika'da tahıl sorunu çeken ülkelere tahılın ücretsiz... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T17:22+0300
2024-01-04T17:22+0300
2024-01-04T17:22+0300
dünya
rusya
tahıl
güney afrika
putin-erdoğan görüşmesi
karadeniz tahıl koridoru
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Tahıl anlaşmasının bitmesi ardından, Putin'in sözüyle Rusya'daki tahıl, 25 bin ton olmak üzere Zimbabwe, Mozambik ve Burkina Faso'ya gönderilmişti. Rus Büyükelçiliği'nden alınan bilgilere göre, 25 ton tahıl daha bugün Doğu Afrika ülkesi Eritre'ye ulaştırıldı. Rusya'nın Eritre Büyükelçisi Igor Mozgo'nun Sputnik Afrika'ya yaptığı açıklamada, Rusya'dan 25 bin ton ücretsiz tahıl taşıyan bir geminin Perşembe günü Eritre'nin Massawa limanına ulaştığı belirtildi.Büyükelçi Mozgo, "Geminin kaptanına ve tüm mürettebata çok minnettarız. Sanırım Eritreliler de Eritre'ye ücretsiz tahıl tedarik ettiği için Rus hükümetinden memnun ve minnettar olacaklardır. Bunun Rusya'nın bu ülkenin gıda güvenliğine büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.Temmuz ayında Putin, Rusya'nın Dünya Gıda Programı tarafından listelenen altı Afrika ülkesine insani yardım olarak tahıl sağlayacağını açıklamıştı. Bu ülkeler, Mali, Burkina Faso, Zimbabve, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre ve Somali olarak sıralanmıştı. Kasım ayında Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patrushev, Rusya'nın yıl sonuna kadar 200 bin tona kadar Rus buğdayını ücretsiz olarak göndereceğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231118/tarim-bakani-yumakli-acikladi-turkiye-rus-tahilini-isleyip-afrikaya-gonderecek-1077527918.html
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rusya, tahıl, güney afrika, putin-erdoğan görüşmesi, karadeniz tahıl koridoru
rusya, tahıl, güney afrika, putin-erdoğan görüşmesi, karadeniz tahıl koridoru
Putin, Afrika ülkelerine bedava tahıl sözü vermişti: 25 bin ton tahıl daha Eritre'ye gönderildi
Tahıl anlaşmasının tamamen rafa kaldırılması ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika'da tahıl sorunu çeken ülkelere tahılın ücretsiz gönderileceğini söylemişti. Şimdi de Eritre'ye 25 bin tahıl ulaştırıldı.
Tahıl anlaşmasının bitmesi ardından, Putin'in sözüyle Rusya'daki tahıl, 25 bin ton olmak üzere Zimbabwe, Mozambik ve Burkina Faso'ya gönderilmişti. Rus Büyükelçiliği'nden alınan bilgilere göre, 25 ton tahıl daha bugün Doğu Afrika ülkesi Eritre'ye ulaştırıldı.
Rusya'nın Eritre Büyükelçisi Igor Mozgo'nun Sputnik Afrika'ya yaptığı açıklamada, Rusya'dan 25 bin ton ücretsiz tahıl taşıyan bir geminin Perşembe günü Eritre'nin Massawa limanına ulaştığı belirtildi.
Büyükelçi Mozgo, "Geminin kaptanına ve tüm mürettebata çok minnettarız. Sanırım Eritreliler de Eritre'ye ücretsiz tahıl tedarik ettiği için Rus hükümetinden memnun ve minnettar olacaklardır. Bunun Rusya'nın bu ülkenin gıda güvenliğine büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Temmuz ayında Putin, Rusya'nın Dünya Gıda Programı tarafından listelenen altı Afrika ülkesine insani yardım olarak tahıl sağlayacağını açıklamıştı. Bu ülkeler, Mali, Burkina Faso, Zimbabve, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre ve Somali olarak sıralanmıştı.
Kasım ayında Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patrushev, Rusya'nın yıl sonuna kadar 200 bin tona kadar Rus buğdayını ücretsiz olarak göndereceğini açıkladı.