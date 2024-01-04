https://sputniknews.com.tr/20240104/putin-afrika-ulkelerine-bedava-tahil-sozu-vermisti-25-bin-ton-tahil-daha-eritreye-gonderildi--1079331874.html

Putin, Afrika ülkelerine bedava tahıl sözü vermişti: 25 bin ton tahıl daha Eritre'ye gönderildi

Putin, Afrika ülkelerine bedava tahıl sözü vermişti: 25 bin ton tahıl daha Eritre'ye gönderildi

Tahıl anlaşmasının tamamen rafa kaldırılması ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika'da tahıl sorunu çeken ülkelere tahılın ücretsiz... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T17:22+0300

2024-01-04T17:22+0300

2024-01-04T17:22+0300

dünya

rusya

tahıl

güney afrika

putin-erdoğan görüşmesi

karadeniz tahıl koridoru

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Tahıl anlaşmasının bitmesi ardından, Putin'in sözüyle Rusya'daki tahıl, 25 bin ton olmak üzere Zimbabwe, Mozambik ve Burkina Faso'ya gönderilmişti. Rus Büyükelçiliği'nden alınan bilgilere göre, 25 ton tahıl daha bugün Doğu Afrika ülkesi Eritre'ye ulaştırıldı. Rusya'nın Eritre Büyükelçisi Igor Mozgo'nun Sputnik Afrika'ya yaptığı açıklamada, Rusya'dan 25 bin ton ücretsiz tahıl taşıyan bir geminin Perşembe günü Eritre'nin Massawa limanına ulaştığı belirtildi.Büyükelçi Mozgo, "Geminin kaptanına ve tüm mürettebata çok minnettarız. Sanırım Eritreliler de Eritre'ye ücretsiz tahıl tedarik ettiği için Rus hükümetinden memnun ve minnettar olacaklardır. Bunun Rusya'nın bu ülkenin gıda güvenliğine büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.Temmuz ayında Putin, Rusya'nın Dünya Gıda Programı tarafından listelenen altı Afrika ülkesine insani yardım olarak tahıl sağlayacağını açıklamıştı. Bu ülkeler, Mali, Burkina Faso, Zimbabve, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre ve Somali olarak sıralanmıştı. Kasım ayında Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patrushev, Rusya'nın yıl sonuna kadar 200 bin tona kadar Rus buğdayını ücretsiz olarak göndereceğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231118/tarim-bakani-yumakli-acikladi-turkiye-rus-tahilini-isleyip-afrikaya-gonderecek-1077527918.html

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rusya, tahıl, güney afrika, putin-erdoğan görüşmesi, karadeniz tahıl koridoru