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https://sputniknews.com.tr/20240104/milyonlarca-kisinin-kullandigi-ikinci-el-arac-ve-konut-ilan-sitesi-domain-guncellemesini-mi-unuttu-1079314664.html
Milyonlarca kişinin kullandığı ikinci el araç ve konut ilan sitesi, domain güncellemesini mi unuttu?
Milyonlarca kişinin kullandığı ikinci el araç ve konut ilan sitesi, domain güncellemesini mi unuttu?
Sahibinden.com sitesi, bir günlük erişim sıkıntısı yaşadı ve sebebini teknik bir sorun olarak açıkladı. İkinci el satış sitesinin domain adresini güncellemeyi... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T09:41+0300
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Türkiye'nin ikinci el alışveriş platformlarından sahibinden.com adresinde bir günlük erişim sıkıntısı yaşandı.T24'ten Füsun Sarp Nebil'in haberine göre Sahibinden.com domain'inin güncellenmesi unutuldu.Nebil konuya dair şu ayrıntıları paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-kisinin-kullandigi-ikinci-el-otomobil-ve-konut-ilan-sitesi-coktu-aciklama-geldi-1079285667.html
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türkiye, sahibinden, domain, güncelleme, abd
türkiye, sahibinden, domain, güncelleme, abd

Milyonlarca kişinin kullandığı ikinci el araç ve konut ilan sitesi, domain güncellemesini mi unuttu?

09:41 04.01.2024
© AAsahibinden
sahibinden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AA
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Sahibinden.com sitesi, bir günlük erişim sıkıntısı yaşadı ve sebebini teknik bir sorun olarak açıkladı. İkinci el satış sitesinin domain adresini güncellemeyi unuttuğu ve bu sebeple de erişime kısa süre de olsa kapandığı iddia ediliyor.
Türkiye'nin ikinci el alışveriş platformlarından sahibinden.com adresinde bir günlük erişim sıkıntısı yaşandı.
T24'ten Füsun Sarp Nebil'in haberine göre Sahibinden.com domain'inin güncellenmesi unutuldu.
Nebil konuya dair şu ayrıntıları paylaştı:
"1- sahibinden.com domaini, 30 aralık 1999 tarihinde Network Solutions isimli domain satan firmadan satın alınmış. 2- Ocak'ta domain (muhtemelen parası ödenmediği için) hold'a alınmış. (Daha önce alınsaydı, hepimizin haberi olurdu.) Fark edildiğinde muhtemelen iki senelik ödenmiş. 3- Gizlilik talebi olsa gerek, çünkü temas noktalarına ait adresler Network Solutions'ın alt şirketi olan Florida merkezli Perfect Privacy firması olarak gözüküyor. 4- Domain üzerinde "Transfer yasağı" var. (ICANN tanımı) Burada olmayan ama gün içinde fazlaca konuşulan iki konuyu biz aktaralım: 1- Domain'ler boşa düşse bile hemen satılamaz. Kayıt firmasından firmasına değişmekle birlikte, 90 günlük bir süre bulunur. Hala ödenmemişse ondan sonra satılabilir. Çünkü bugünkü örnekte de görüldüğü üzere, bu bir ticarethane. Bu ticarethanenin adresi sahibinden.com… Bunu bir kayıt (registrar) firmadan yıllık olarak kiralarsınız ama kira dönemini atladığınız zaman, registrar firma "Haydi bakalım, kapı dışarı" diyemez. Uluslararası kuralları ve anlaşmazlıkta başvurulacak kurullar var. (ripe.net) Eğer bir domain'i (alan adı) bilmem kaç yıldır kullanıyor iseniz onun üzerinde sizin de haklarınız var. 2- Süreyi aşsanız da ödeyeceğiniz para milyon dolar olmaz. Domain'in kalitesine ya da başka bir şey göre değişmez. Aldığınız adres uzantısına (yani com, net, org, tv vs.) göre değişmekle birlikte 15-30 dolarlık bir kira bedeli vardır. Geciktiğinizde, buna bir gecikme bedeli eklenir ama o da 3-5 dolardır."
sahibinden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
YAŞAM
Milyonlarca kişinin kullandığı ikinci el otomobil ve konut ilan sitesi çöktü: Açıklama geldi
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