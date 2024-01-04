Milyonlarca kişinin kullandığı ikinci el araç ve konut ilan sitesi, domain güncellemesini mi unuttu?

"1- sahibinden.com domaini, 30 aralık 1999 tarihinde Network Solutions isimli domain satan firmadan satın alınmış. 2- Ocak'ta domain (muhtemelen parası ödenmediği için) hold'a alınmış. (Daha önce alınsaydı, hepimizin haberi olurdu.) Fark edildiğinde muhtemelen iki senelik ödenmiş. 3- Gizlilik talebi olsa gerek, çünkü temas noktalarına ait adresler Network Solutions'ın alt şirketi olan Florida merkezli Perfect Privacy firması olarak gözüküyor. 4- Domain üzerinde "Transfer yasağı" var. (ICANN tanımı) Burada olmayan ama gün içinde fazlaca konuşulan iki konuyu biz aktaralım: 1- Domain'ler boşa düşse bile hemen satılamaz. Kayıt firmasından firmasına değişmekle birlikte, 90 günlük bir süre bulunur. Hala ödenmemişse ondan sonra satılabilir. Çünkü bugünkü örnekte de görüldüğü üzere, bu bir ticarethane. Bu ticarethanenin adresi sahibinden.com… Bunu bir kayıt (registrar) firmadan yıllık olarak kiralarsınız ama kira dönemini atladığınız zaman, registrar firma "Haydi bakalım, kapı dışarı" diyemez. Uluslararası kuralları ve anlaşmazlıkta başvurulacak kurullar var. (ripe.net) Eğer bir domain'i (alan adı) bilmem kaç yıldır kullanıyor iseniz onun üzerinde sizin de haklarınız var. 2- Süreyi aşsanız da ödeyeceğiniz para milyon dolar olmaz. Domain'in kalitesine ya da başka bir şey göre değişmez. Aldığınız adres uzantısına (yani com, net, org, tv vs.) göre değişmekle birlikte 15-30 dolarlık bir kira bedeli vardır. Geciktiğinizde, buna bir gecikme bedeli eklenir ama o da 3-5 dolardır."