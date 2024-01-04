https://sputniknews.com.tr/20240104/lubnan-disisleri-bakani-bolgesel-savasa-yaklastigimizdan-endise-duyuyorum-1079320555.html
Lübnan Dışişleri Bakanı: Bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum
Lübnan Dışişleri Bakanı: Bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Buhabib yaptığı açıklamada, ülkesinin bölgesel bir savaş istemediğini zira bunun herkes için tehlike oluşturduğunu... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T12:23+0300
2024-01-04T12:23+0300
2024-01-04T12:23+0300
israil- filistin çatışması
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lübnan dışişleri bakanlığı
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
salih el-aruri
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Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, Lübnan'ın bölgesel bir savaş istemediğini, çünkü bunun hem kendi ülkesi hem de İsrail'in çevresindeki Suriye, Ürdün gibi ülkeler için büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "İdeolojik olarak İsrail'den farklıyız ve bu savaşta Filistinlilerin yanında yer alacağız” dedi.Buhabib, geçtiğimiz salı akşamı başkent Beyrut'ta Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastla ilgili yorum yaparak, İsrail'in bir daha Lübnan topraklarında suikast operasyonları yapmamasını gerektiğinin altını çizdi.Lübnanlı Bakan açıklamasında, "Eğer işler böyle devam ederse gerçekten bölgedeki herkesin pişman olacağı bir bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum" sözlerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-bizimle-savasmayi-dusunen-herkes-pisman-olacak-1079320325.html
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lübnan, lübnan dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, salih el-aruri
lübnan, lübnan dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, salih el-aruri
Lübnan Dışişleri Bakanı: Bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Buhabib yaptığı açıklamada, ülkesinin bölgesel bir savaş istemediğini zira bunun herkes için tehlike oluşturduğunu söyledi.
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, Lübnan'ın bölgesel bir savaş istemediğini, çünkü bunun hem kendi ülkesi hem de İsrail'in çevresindeki Suriye, Ürdün gibi ülkeler için büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "İdeolojik olarak İsrail'den farklıyız ve bu savaşta Filistinlilerin yanında yer alacağız” dedi.
Buhabib, geçtiğimiz salı akşamı başkent Beyrut'ta Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastla ilgili yorum yaparak, İsrail'in bir daha Lübnan topraklarında suikast operasyonları yapmamasını gerektiğinin altını çizdi.
Lübnanlı Bakan açıklamasında, "Eğer işler böyle devam ederse gerçekten bölgedeki herkesin pişman olacağı bir bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum" sözlerinin altını çizdi.