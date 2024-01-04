https://sputniknews.com.tr/20240104/lubnan-disisleri-bakani-bolgesel-savasa-yaklastigimizdan-endise-duyuyorum-1079320555.html

Lübnan Dışişleri Bakanı: Bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum

Lübnan Dışişleri Bakanı: Bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Buhabib yaptığı açıklamada, ülkesinin bölgesel bir savaş istemediğini zira bunun herkes için tehlike oluşturduğunu... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T12:23+0300

2024-01-04T12:23+0300

2024-01-04T12:23+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

lübnan dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

salih el-aruri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102072/79/1020727927_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_d6e9270b1029f7bd18a8fd40743aa40c.jpg

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, Lübnan'ın bölgesel bir savaş istemediğini, çünkü bunun hem kendi ülkesi hem de İsrail'in çevresindeki Suriye, Ürdün gibi ülkeler için büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "İdeolojik olarak İsrail'den farklıyız ve bu savaşta Filistinlilerin yanında yer alacağız” dedi.Buhabib, geçtiğimiz salı akşamı başkent Beyrut'ta Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastla ilgili yorum yaparak, İsrail'in bir daha Lübnan topraklarında suikast operasyonları yapmamasını gerektiğinin altını çizdi.Lübnanlı Bakan açıklamasında, "Eğer işler böyle devam ederse gerçekten bölgedeki herkesin pişman olacağı bir bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum" sözlerinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240104/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-bizimle-savasmayi-dusunen-herkes-pisman-olacak-1079320325.html

lübnan

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lübnan, lübnan dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, salih el-aruri