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Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/lubnan-disisleri-bakani-bolgesel-savasa-yaklastigimizdan-endise-duyuyorum-1079320555.html
Lübnan Dışişleri Bakanı: Bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum
Lübnan Dışişleri Bakanı: Bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Buhabib yaptığı açıklamada, ülkesinin bölgesel bir savaş istemediğini zira bunun herkes için tehlike oluşturduğunu... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T12:23+0300
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israil- filistin çatışması
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Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, Lübnan'ın bölgesel bir savaş istemediğini, çünkü bunun hem kendi ülkesi hem de İsrail'in çevresindeki Suriye, Ürdün gibi ülkeler için büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "İdeolojik olarak İsrail'den farklıyız ve bu savaşta Filistinlilerin yanında yer alacağız” dedi.Buhabib, geçtiğimiz salı akşamı başkent Beyrut'ta Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastla ilgili yorum yaparak, İsrail'in bir daha Lübnan topraklarında suikast operasyonları yapmamasını gerektiğinin altını çizdi.Lübnanlı Bakan açıklamasında, "Eğer işler böyle devam ederse gerçekten bölgedeki herkesin pişman olacağı bir bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum" sözlerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-bizimle-savasmayi-dusunen-herkes-pisman-olacak-1079320325.html
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Lübnan Dışişleri Bakanı: Bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum

12:23 04.01.2024
© AFP 2023 / PATRICK BAZ Lübnan bayrağı
Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AFP 2023 / PATRICK BAZ
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Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Buhabib yaptığı açıklamada, ülkesinin bölgesel bir savaş istemediğini zira bunun herkes için tehlike oluşturduğunu söyledi.
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, Lübnan'ın bölgesel bir savaş istemediğini, çünkü bunun hem kendi ülkesi hem de İsrail'in çevresindeki Suriye, Ürdün gibi ülkeler için büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "İdeolojik olarak İsrail'den farklıyız ve bu savaşta Filistinlilerin yanında yer alacağız” dedi.
Buhabib, geçtiğimiz salı akşamı başkent Beyrut'ta Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastla ilgili yorum yaparak, İsrail'in bir daha Lübnan topraklarında suikast operasyonları yapmamasını gerektiğinin altını çizdi.
Lübnanlı Bakan açıklamasında, "Eğer işler böyle devam ederse gerçekten bölgedeki herkesin pişman olacağı bir bölgesel savaşa yaklaştığımızdan endişe duyuyorum" sözlerinin altını çizdi.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben video konferans aracılığıyla konuştu. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde toplanan yüzlerce Hizbullah destekçisi, konuşmayı ekranlardan dinledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
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Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Bizimle savaşmayı düşünen herkes pişman olacak
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