https://sputniknews.com.tr/20240104/letonya-1167-rusya-vatandasini-sinir-disi-edebilir-cogu-60-yas-ustu-1079333210.html

Letonya, 1167 Rusya vatandaşını sınır dışı edebilir: Çoğu 60 yaş üstü

Letonya, 1167 Rusya vatandaşını sınır dışı edebilir: Çoğu 60 yaş üstü

Letonya'da yaşayan 1167 Rusya vatandaşının sınır dışı kalma tehdidiyle karşı karşıya olduğu ve bu kişilerin yaklaşık 800'ünün 60 yaş üstü olduğu belirtildi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T17:44+0300

2024-01-04T17:44+0300

2024-01-04T17:44+0300

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rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)

sputnik letonya

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Letonya Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi'nden aldığı bilgilere dayanan LETA haber ajansı, Riga makamlarının 1167 Rusya vatandaşını sınır dışı edebileceğini kaydetti.LETA'nın haberinde "Elde edilen son bilgilere göre göç yasasındaki düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirmeyen ve ikamet izni almak için belgelerini teslim etmeyen 1167 Rusya vatandaşı, Letonya'dan sınır dışı edilme tehdidi altında" dendi. Sınır dışı edilmesi planlanan Rusların 789'unun 60 yaş üstü olduğunun da altı çizildi.Bu arada Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi Başkanı Başkanı Maira Rose, Rusları Letonya'dan sınır dışı etme sürecinin çok zor ve yorucu olacağını itiraf etti. Rose'ye göre, ilk aşamada Rus vatandaşlarından neden ülkeden ayrılmadıklarını açıklamaları istenecek ve önümüzdeki ay bu açıklamalar ele alınıp değerlendirilecek. Ruslar, sınır dışı etme kararının ardından 30 gün içinde Letonya'yı terk etmezlerse zorunlu sınır dışı etme süreci başlatılacak.Aralık ayı sonunda Sputnik Letonya'nın Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi'ne dayandırarak verdiği habere göre, Letonya yetkilileri, oturma izni almak için gereken belgeleri belirlenen tarihe kadar teslim etmeyen 1200’den fazla Rusya vatandaşını sınır dışı etmeyi planlıyordu.Haberde, “En az 1213 Rus vatandaşı Letonya'dan sınır dışı edilecek. Bu 1213 kişi, göçmenlik yasasında yapılan değişikliklerle belirlenen son tarih olan 30 Kasım'a kadar Letonya'da oturma izni almak için gerekli belgeleri sunmadı ve bu kişilerin halihazırda ülkede olup olmadıklarına dair bir bilgi yok” ifadelerine yer verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231228/letonya-binden-fazla-rus-vatandasini-sinir-disi-etmeyi-planliyor-1079152545.html

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letonya, rusya, rus vatandaşı, rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo), sputnik letonya