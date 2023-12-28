https://sputniknews.com.tr/20231228/letonya-binden-fazla-rus-vatandasini-sinir-disi-etmeyi-planliyor-1079152545.html
Letonya, binden fazla Rus vatandaşını sınır dışı etmeyi planlıyor
Letonya, binden fazla Rus vatandaşını sınır dışı etmeyi planlıyor
Letonyalı yetkililerin binden fazla Rusya vatandaşını sınır dışı etmeyi planladığı bildirildi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T21:10+0300
2023-12-28T21:10+0300
2023-12-28T21:10+0300
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Sputnik Letonya'nın Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi'ne dayandırarak verdiği habere göre, Letonya yetkilileri, oturma izni almak için gereken belgeleri belirlenen tarihe kadar teslim etmeyen 1200’den fazla Rusya vatandaşını sınır dışı etmeyi planlıyor.Haberde, “En az 1213 Rus vatandaşı Letonya'dan sınır dışı edilecek. Bu 1213 kişi, göçmenlik yasasında yapılan değişikliklerle belirlenen son tarih olan 30 Kasım'a kadar Letonya'da oturma izni almak için gerekli belgeleri sunmadı ve bu kişilerin halihazırda ülkede olup olmadıklarına dair bir bilgi yok” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, Letonya Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi’nin ülkeden sınır dışı edilecek kişilerin nihai sayısını güncelleyeceği bilgisine yer verildi.3 Ocak 2024'ten itibaren, göçmenlik yasasındaki değişikliklere tabi olanların yanı sıra bir önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar uzun vadeli AB ikamet statüsü talep etmeyen Rus vatandaşları Letonya'da daimi oturma izni alamayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230804/letonya-yaklasik-6-bin-rusya-vatandasindan-ulkeyi-terk-etmelerini-talep-etti-1074388308.html
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letonya, sınır dışı, rus, rus, rusya, rusya savunma bakanlığı
letonya, sınır dışı, rus, rus, rusya, rusya savunma bakanlığı
Letonya, binden fazla Rus vatandaşını sınır dışı etmeyi planlıyor
Letonyalı yetkililerin binden fazla Rusya vatandaşını sınır dışı etmeyi planladığı bildirildi.
Sputnik Letonya'nın Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi'ne dayandırarak verdiği habere göre, Letonya yetkilileri, oturma izni almak için gereken belgeleri belirlenen tarihe kadar teslim etmeyen 1200’den fazla Rusya vatandaşını sınır dışı etmeyi planlıyor.
Haberde, “En az 1213 Rus vatandaşı Letonya'dan sınır dışı edilecek. Bu 1213 kişi, göçmenlik yasasında yapılan değişikliklerle belirlenen son tarih olan 30 Kasım'a kadar Letonya'da oturma izni almak için gerekli belgeleri sunmadı ve bu kişilerin halihazırda ülkede olup olmadıklarına dair bir bilgi yok” ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, Letonya Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi’nin ülkeden sınır dışı edilecek kişilerin nihai sayısını güncelleyeceği bilgisine yer verildi.
3 Ocak 2024'ten itibaren, göçmenlik yasasındaki değişikliklere tabi olanların yanı sıra bir önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar uzun vadeli AB ikamet statüsü talep etmeyen Rus vatandaşları Letonya'da daimi oturma izni alamayacak.