https://sputniknews.com.tr/20230804/letonya-yaklasik-6-bin-rusya-vatandasindan-ulkeyi-terk-etmelerini-talep-etti-1074388308.html

Letonya, yaklaşık 6 bin Rusya vatandaşından ülkeyi terk etmelerini talep etti

Letonya, yaklaşık 6 bin Rusya vatandaşından ülkeyi terk etmelerini talep etti

Letonya’da, resmi dil sınavını geçmeyen yaklaşık 6 bin Rusya vatandaşının ülkeyi terk etme talebini içeren mektuplar alacağı belirtildi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T22:33+0300

2023-08-04T22:33+0300

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Letonya parlamentosu Saeima’nın Vatandaşlık, Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu Başkanı Ingmar Lidaka, Rus.LSM.lv portalına yaptığı açıklamada, “Tahminlerime göre yaklaşık 5-6 bin kişi. Bunlar sınava girmeyi ve geçici oturma izni almayı istemedi. Kanuna bakılırsa Letonya Vatandaşlık ve Göç İdaresi, 3 ay içerisinde ülkeyi terk etme talebini dağıtmak zorunda” ifadelerini kullandı.Letonya’da, geçen yıldan itibaren daimi oturma izni sadece resmi dil sınavını geçenlere veriliyor.Letonya İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vilnis Vitolinş, Letonca sınavını geçmeyenlere ülkeden gitmeleri için 3 ay verileceğini duyurdu. Vitolinş, ülkede yasadışı yollarla kalanlar için sadece para cezasının öngörüldüğünü anımsattı.Oturma izni biten Rusya vatandaşlarının birçok hizmetten yararlanamayacağı ve emekli maaşlarını alamayacakları belirtildi.

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