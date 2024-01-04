https://sputniknews.com.tr/20240104/kuveytten-lubnandaki-vatandaslarina-dikkatli-olma-ya-da-ulkeyi-terk-etme-cagrisi-1079336119.html
Kuveyt'ten Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olma ya da ülkeyi terk etme' çağrısı
Kuveyt'ten Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olma ya da ülkeyi terk etme' çağrısı
Kuveyt, Lübnan'daki vatandaşlarına "bölgede gerilimin yükselmesi ihtimaline karşı dikkatli olma ya da gönüllü olarak ülkeden ayrılma" çağrısı yaptı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T20:00+0300
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Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye dönük saldırılarının bir sonucu olarak Lübnan'da yaşanabilecek askeri gerilime karşı vatandaşlarını uyardı.Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşlarına askeri herhangi bir gerilime karşı dikkatli olma ya da gönüllü olarak ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.Bakanlık ayrıca vatandaşlarından Lübnan yönetiminin talimatlarına uymalarını ve yardım alınması gerektiğinde Beyrut'taki Kuveyt Büyükelçiliğiyle irtibata geçmelerini istedi.Aruri suikastıHamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in gerçekleştirdiği bu suikastın karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240104/almanya-lubnandaki-vatandaslarina-ulkeyi-terk-etmeleri-cagrisinda-bulundu-1079308118.html
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kuveyt, ortadoğu, lübnan
Kuveyt'ten Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olma ya da ülkeyi terk etme' çağrısı
Kuveyt, Lübnan'daki vatandaşlarına "bölgede gerilimin yükselmesi ihtimaline karşı dikkatli olma ya da gönüllü olarak ülkeden ayrılma" çağrısı yaptı.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye dönük saldırılarının bir sonucu olarak Lübnan'da yaşanabilecek askeri gerilime karşı vatandaşlarını uyardı.
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşlarına askeri herhangi bir gerilime karşı dikkatli olma ya da gönüllü olarak ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.
Bakanlık ayrıca vatandaşlarından Lübnan yönetiminin talimatlarına uymalarını ve yardım alınması gerektiğinde Beyrut'taki Kuveyt Büyükelçiliğiyle irtibata geçmelerini istedi.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.
İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in gerçekleştirdiği bu suikastın karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.