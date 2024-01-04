https://sputniknews.com.tr/20240104/almanya-lubnandaki-vatandaslarina-ulkeyi-terk-etmeleri-cagrisinda-bulundu-1079308118.html

Almanya, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu

Almanya, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu

Almanya, Lübnan'daki vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunarak, ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T00:26+0300

2024-01-04T00:26+0300

2024-01-04T00:26+0300

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Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yaşanan ve tırmanma ihtimali olan askeri çatışmalar nedeniyle Alman vatandaşları, Lübnan'ı terk etmeleri konusunda uyarıldı.Mevcut seyahat uyarılarının dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada, Lübnan'dan güvenli şekilde ayrılmak isteyen Alman vatandaşlarının mevcut ticari seyahat seçeneklerini kullanması istendi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, vatandaşlardan miting ve gösterilerden de uzak durmaları istenerek, "Bulunduğunuz bölgede ateş edildiğini fark ederseniz hemen güvenli bir bölgeye kaçarak, açık alan, balkon, teras ve pencerelerden uzak durun. Bir önlem olarak ve mümkün olduğunca güvenli şekilde su, yiyecek, ilaç, yakıt gibi yeterli malzemeye sahip olduğunuzdan emin olun" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/lubnan-basbakanindan-israili-bmye-sikayet-etme-talimati-1079267386.html

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