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Almanya, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu
Almanya, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu
Almanya, Lübnan'daki vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunarak, ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
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avrupa
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Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yaşanan ve tırmanma ihtimali olan askeri çatışmalar nedeniyle Alman vatandaşları, Lübnan'ı terk etmeleri konusunda uyarıldı.Mevcut seyahat uyarılarının dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada, Lübnan'dan güvenli şekilde ayrılmak isteyen Alman vatandaşlarının mevcut ticari seyahat seçeneklerini kullanması istendi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, vatandaşlardan miting ve gösterilerden de uzak durmaları istenerek, "Bulunduğunuz bölgede ateş edildiğini fark ederseniz hemen güvenli bir bölgeye kaçarak, açık alan, balkon, teras ve pencerelerden uzak durun. Bir önlem olarak ve mümkün olduğunca güvenli şekilde su, yiyecek, ilaç, yakıt gibi yeterli malzemeye sahip olduğunuzdan emin olun" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/lubnan-basbakanindan-israili-bmye-sikayet-etme-talimati-1079267386.html
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almanya, ortadoğu, avrupa, almanya dışişleri bakanlığı, lübnan
almanya, ortadoğu, avrupa, almanya dışişleri bakanlığı, lübnan

Almanya, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu

00:26 04.01.2024
© AAAlmanya - bayrak
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AA
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Almanya, Lübnan'daki vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunarak, ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yaşanan ve tırmanma ihtimali olan askeri çatışmalar nedeniyle Alman vatandaşları, Lübnan'ı terk etmeleri konusunda uyarıldı.
Mevcut seyahat uyarılarının dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada, Lübnan'dan güvenli şekilde ayrılmak isteyen Alman vatandaşlarının mevcut ticari seyahat seçeneklerini kullanması istendi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkeyi kara yoluyla terk etmeyi düşünüyorsanız, lütfen Suriye Dışişleri Bakanlığının mevcut seyahat uyarısını dikkate alın. Suriye'den Türkiye Cumhuriyeti'ne kara yoluyla girişin şu anda mümkün görünmediğini de belirtmek gerekir. Alman Büyükelçiliği, Suriye'deki Alman vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlayamıyor. Kriz hazırlık listesine kaydolun, Lübnan'dan ayrıldıysanız lütfen bunu da oraya not edin. Lübnan'da tanıdığınız diğer Alman vatandaşlarını kaydolmaya teşvik edin."
Açıklamada, vatandaşlardan miting ve gösterilerden de uzak durmaları istenerek, "Bulunduğunuz bölgede ateş edildiğini fark ederseniz hemen güvenli bir bölgeye kaçarak, açık alan, balkon, teras ve pencerelerden uzak durun. Bir önlem olarak ve mümkün olduğunca güvenli şekilde su, yiyecek, ilaç, yakıt gibi yeterli malzemeye sahip olduğunuzdan emin olun" ifadeleri kullanıldı.
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