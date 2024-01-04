https://sputniknews.com.tr/20240104/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-1079314000.html

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yeni yılda hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde sağanak yağışlar etkili oldu. Ocak ayına girmemizle birlikte "İstanbul'a... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T09:29+0300

2024-01-04T09:29+0300

2024-01-04T09:29+0300

yaşam

kar

istanbul

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

marmara bölgesi

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Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.Salı'dan itibaren sıcaklık düşüyorMGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.Kar ne zaman yağacak?Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara'da hava nasıl olacak?Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 18°CÇok bulutluEDİRNE °C, 16°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CÇok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

https://sputniknews.com.tr/20231216/bugun-hava-durumu-nasil-olacak--1078517770.html

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kar, istanbul, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara bölgesi