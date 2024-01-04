https://sputniknews.com.tr/20240104/israilin-filistine-duzenledigi-saldirilarda-olenlerin-sayisi-22-bin-438e-yukseldi-1079333496.html
İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 22 bin 438'e yükseldi
İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 22 bin 438'e yükseldi
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısının 22 bin 438’e çıktığını... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T17:48+0300
2024-01-04T17:48+0300
2024-01-04T17:48+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e çıktı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 90 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 318'ini de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 438'e, yaralı sayısının da 57 bin 614'e yükseldiğini kaydetti.Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı. İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanları sayısının 326'ya çıktığını aktaran Kudra, 126 ambulansın da kullanılmaz hale getirildiğini belirtti.Kudra, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemine yönelik ihlallerine ilişkin, "İşgalci İsrail, 150 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldı. Gazze Şeridi genelinde 30 Hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı" ifadesini kullandı.İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanını işkence ve zor şartlar altında alıkoymaya devam ettiğini belirten Kudra, Gazze'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'nin tehlike altında olduğunu ifade etti.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetlerine erişemediğine vurgu yaparak, Şifa'nın faaliyete geçirilmesi için ilaç ve yakıt ulaştırılması, erişim ve koruma sağlanması ihtiyacını yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20231231/2023te-israil-filistin-catismasinda-neler-yasandi-1078750400.html
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İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 22 bin 438'e yükseldi
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısının 22 bin 438’e çıktığını, yaralı sayısının da 57 bin 600’ü geçtiği belirtti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 90 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 318'ini de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 438'e, yaralı sayısının da 57 bin 614'e yükseldiğini kaydetti.
Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı. İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanları sayısının 326'ya çıktığını aktaran Kudra, 126 ambulansın da kullanılmaz hale getirildiğini belirtti.
Kudra, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemine yönelik ihlallerine ilişkin, "İşgalci İsrail, 150 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldı. Gazze Şeridi genelinde 30 Hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı" ifadesini kullandı.
İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanını işkence ve zor şartlar altında alıkoymaya devam ettiğini belirten Kudra, Gazze'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'nin tehlike altında olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetlerine erişemediğine vurgu yaparak, Şifa'nın faaliyete geçirilmesi için ilaç ve yakıt ulaştırılması, erişim ve koruma sağlanması ihtiyacını yineledi.