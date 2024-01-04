İrlandalı Avrupa Parlamento üyesi, NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulundu

"NATO adlı 'savaşı makinesi' feshedilirse Avrupa daha iyi bir yer olacak. Ne Avrupa Birliği'ne ne de Avrupa Birliği vatandaşlarına karşı bu örgütün hiçbir olumlu yanı yok. Bu kadar milletvekili, barış neden barış yerine savaşı destekliyor? Dahası, neden bu kadar yeşil partili milletvekili, barış yerine savaşa destek vermeye devam ediyor?"