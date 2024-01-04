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Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama
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İrlandalı Avrupa Parlamento üyesi, NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulundu
İrlandalı Avrupa Parlamento üyesi, NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulundu
Avrupa Parlamento üyesi Mick Wallace, sosyal medya platformu X'te, NATO'nun bir savaş makinesi olduğunu vurgulayarak parlamento üyelerine NATO'nun feshedilmesi... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
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savaş
avrupa parlamentosu (ap)
irlanda
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İrlandalı Avrupa Parlamento üyesi Mick Wallace, NATO Başkan Yardımcısı Francken'ın İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah liderine düzenlediği suikasti desteklemesi ardından sosyal medya platformu X'te, NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulundu. Vekil ayrıca barış söylemleriyle öne çıkan yeşiller partilerinin de savaş çığırtkanlığı yapmasını eleştirdi. Wallace, şunları yazdı:
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nato, abd, savaş, avrupa parlamentosu (ap), irlanda, mick wallace
nato, abd, savaş, avrupa parlamentosu (ap), irlanda, mick wallace

İrlandalı Avrupa Parlamento üyesi, NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulundu

12:03 04.01.2024 (güncellendi: 12:05 04.01.2024)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийNATO protesto Brüksel
NATO protesto Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Avrupa Parlamento üyesi Mick Wallace, sosyal medya platformu X'te, NATO'nun bir savaş makinesi olduğunu vurgulayarak parlamento üyelerine NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulundu.
İrlandalı Avrupa Parlamento üyesi Mick Wallace, NATO Başkan Yardımcısı Francken'ın İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah liderine düzenlediği suikasti desteklemesi ardından sosyal medya platformu X'te, NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulundu. Vekil ayrıca barış söylemleriyle öne çıkan yeşiller partilerinin de savaş çığırtkanlığı yapmasını eleştirdi.
Wallace, şunları yazdı:

"NATO adlı 'savaşı makinesi' feshedilirse Avrupa daha iyi bir yer olacak. Ne Avrupa Birliği'ne ne de Avrupa Birliği vatandaşlarına karşı bu örgütün hiçbir olumlu yanı yok. Bu kadar milletvekili, barış neden barış yerine savaşı destekliyor? Dahası, neden bu kadar yeşil partili milletvekili, barış yerine savaşa destek vermeye devam ediyor?"

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