İrlandalı Avrupa Parlamento üyesi, NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulundu
12:03 04.01.2024 (güncellendi: 12:05 04.01.2024)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийNATO protesto Brüksel
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Avrupa Parlamento üyesi Mick Wallace, sosyal medya platformu X'te, NATO'nun bir savaş makinesi olduğunu vurgulayarak parlamento üyelerine NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulundu.
İrlandalı Avrupa Parlamento üyesi Mick Wallace, NATO Başkan Yardımcısı Francken'ın İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah liderine düzenlediği suikasti desteklemesi ardından sosyal medya platformu X'te, NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulundu. Vekil ayrıca barış söylemleriyle öne çıkan yeşiller partilerinin de savaş çığırtkanlığı yapmasını eleştirdi.
Wallace, şunları yazdı:
"NATO adlı 'savaşı makinesi' feshedilirse Avrupa daha iyi bir yer olacak. Ne Avrupa Birliği'ne ne de Avrupa Birliği vatandaşlarına karşı bu örgütün hiçbir olumlu yanı yok. Bu kadar milletvekili, barış neden barış yerine savaşı destekliyor? Dahası, neden bu kadar yeşil partili milletvekili, barış yerine savaşa destek vermeye devam ediyor?"
Europe will be in a better place when the #NATO War Machine no longer exists, it has nothing positive to offer the citizens of the #EU - or anywhere else. Why are so many MEP's supporting War instead of Peace..? Why are so many Green Party MEP's supporting War instead of Peace..? https://t.co/XQnFwfFXef— Mick Wallace (@wallacemick) January 3, 2024