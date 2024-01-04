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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/rusyadan-ensarullah-hareketine-kizildeniz-gelismeleriyle-ilgili-itidal-cagrisi--1079316505.html
Rusya'dan Ensarullah hareketine Kızıldeniz gelişmeleriyle ilgili 'itidal' çağrısı
Rusya'dan Ensarullah hareketine Kızıldeniz gelişmeleriyle ilgili 'itidal' çağrısı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ortadoğu'da yeni bir çatışmanın ABD'nin jeopolitik oyununun bir parçası olduğunu söylerken Ensarullah... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T10:41+0300
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israil- filistin çatışması
rusya
ensarullah
şii ensarullah hareketi
husiler
kızıldeniz
abd
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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kızıldeniz'deki durumun ele alındığı oturumda konuşan Nebenzya, ABD'nin Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı kurduğu uluslararası deniz gücü koalisyonunu eleştirdi.Nebenzya, "Washington tarafından oluşturulan sözde uluslararası deniz koalisyonu, anladığımız kadarıyla, bu kadar şaşalı ismine rağmen, aslında büyük ölçüde ABD'nin savaş gemilerinden oluşuyor ve eylemlerinin uluslararası hukuk açısından çok ciddi şüpheler doğuruyor" ifadelerini kullandı.'Washington'daki 'öfkeli başları' sakinleştirmeliyiz'ABD'deki 'öfkeli başlar' için Ortadoğu'da çıkacak yeni bir çatışmanın bizzat Washington'un jeopolitik oyununun bir parçası olduğunun altını çizen Rus diplomat, "Bu nedenle, bugünkü görevimiz yalnızca 1 Aralık'ta üzerinde anlaşmaya varılan Ensarullah'ın eylemlerinin kabul edilemezliği konusunda bu harekete verilen ortak mesajı teyit etmek değil, aynı zamanda Washington'daki 'öfkeli başları' sakinleştirmek" diye konuştu.Kızıldeniz'deki gerilimin, İsrail'in 3 aydır acımasız bir operasyon yürüttüğü Gazze Şeridi'ndeki şiddetin doğrudan yansıması olduğunun altını çizen Nebenzya, "İsrail'in eylemlerini örtbas eden ABD'nin bunca zamandır Güvenlik Konseyi'nin geri kalan üyelerini rehin tutması ve derhal ateşkes talebini içeren kararın kabul edilmesine izin vermemesi nedeniyle Ortadoğu'daki ülkelerin son derece hayal kırıklığına uğradıkları bir sır değil. Washington, bu amaç için veto hakkını defalarca kullanarak, Filistinlilere insani yardım sağlamaya yönelik tüm çabaları baltalıyor ve bu süre zarfında kabul edilen BMGK'nın 2712 ve 2720 sayılı kararları fiiliyatta hayata geçirilmemiş durumda bulunuyor" dedi.'ABD ve İsrail'in eylemleri Arap dünyasındaki öfkeyi körüklüyor'Bu durumun Arap dünyasındaki öfkeyi körüklediğini ve Ensarullah'ın Kızıldeniz'deki eylemleri gibi son derece tehlikeli gelişmelere yol açtığını belirten Nebenzya, Ortadoğu'daki hükümetlerin halklarının duygularını kontrol etmesinin giderek zorlaştığını kaydetti.Bununla beraber Nebenzya, Ensarullah hareketinin yönetimine seslenerek Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemiler için tehdit oluşturmaya son verme çağrısı yaptı.'Kızıldeniz'deki gelişmeler Moskova'da ciddi endişelere yol açıyor'"Bölgede serbest ve güvenli gemi trafiğinin sağlanması, yalnızca ticari değil insani kargo sevkiyatlarının sürdürülebilmesinin anahtarıdır. Sivil gemilere yönelik, yalnızca serbest ve güvenli gemi trafiğini değil, aynı zamanda denizcilerin yaşam ve sağlığını da tehlikeye atan saldırıları kararlılıkla kınıyoruz" diye devam eden Nebenzya, Kızıldeniz'deki gelişmelerin Moskova'da ciddi endişelere yol açtığını söyledi.Ensarullah yönetimine itidal ve sorumlu davranış sergileme çağrısı da yapan Rus diplomat, Galaxy Leader gemisi ile mürettebatının serbest bırakılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası Deniz Görev Gücü kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık’ta da Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını belirtmiş ve ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/pentagon-kizildenizde-husilere-karsi-kurulan-deniz-koalisyonu-savunma-ve-devriye-amacli-1078706823.html
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rusya, ensarullah, şii ensarullah hareketi, husiler, kızıldeniz, abd, nato
rusya, ensarullah, şii ensarullah hareketi, husiler, kızıldeniz, abd, nato

Rusya'dan Ensarullah hareketine Kızıldeniz gelişmeleriyle ilgili 'itidal' çağrısı

10:41 04.01.2024
© AA / Atılgan ÖzdilRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AA / Atılgan Özdil
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ortadoğu'da yeni bir çatışmanın ABD'nin jeopolitik oyununun bir parçası olduğunu söylerken Ensarullah hareketine itidal çağrısı yaptı.
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kızıldeniz'deki durumun ele alındığı oturumda konuşan Nebenzya, ABD'nin Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı kurduğu uluslararası deniz gücü koalisyonunu eleştirdi.

Nebenzya, "Washington tarafından oluşturulan sözde uluslararası deniz koalisyonu, anladığımız kadarıyla, bu kadar şaşalı ismine rağmen, aslında büyük ölçüde ABD'nin savaş gemilerinden oluşuyor ve eylemlerinin uluslararası hukuk açısından çok ciddi şüpheler doğuruyor" ifadelerini kullandı.

'Washington'daki 'öfkeli başları' sakinleştirmeliyiz'

ABD'deki 'öfkeli başlar' için Ortadoğu'da çıkacak yeni bir çatışmanın bizzat Washington'un jeopolitik oyununun bir parçası olduğunun altını çizen Rus diplomat, "Bu nedenle, bugünkü görevimiz yalnızca 1 Aralık'ta üzerinde anlaşmaya varılan Ensarullah'ın eylemlerinin kabul edilemezliği konusunda bu harekete verilen ortak mesajı teyit etmek değil, aynı zamanda Washington'daki 'öfkeli başları' sakinleştirmek" diye konuştu.

Kızıldeniz'deki gerilimin, İsrail'in 3 aydır acımasız bir operasyon yürüttüğü Gazze Şeridi'ndeki şiddetin doğrudan yansıması olduğunun altını çizen Nebenzya, "İsrail'in eylemlerini örtbas eden ABD'nin bunca zamandır Güvenlik Konseyi'nin geri kalan üyelerini rehin tutması ve derhal ateşkes talebini içeren kararın kabul edilmesine izin vermemesi nedeniyle Ortadoğu'daki ülkelerin son derece hayal kırıklığına uğradıkları bir sır değil. Washington, bu amaç için veto hakkını defalarca kullanarak, Filistinlilere insani yardım sağlamaya yönelik tüm çabaları baltalıyor ve bu süre zarfında kabul edilen BMGK'nın 2712 ve 2720 sayılı kararları fiiliyatta hayata geçirilmemiş durumda bulunuyor" dedi.

'ABD ve İsrail'in eylemleri Arap dünyasındaki öfkeyi körüklüyor'

Bu durumun Arap dünyasındaki öfkeyi körüklediğini ve Ensarullah'ın Kızıldeniz'deki eylemleri gibi son derece tehlikeli gelişmelere yol açtığını belirten Nebenzya, Ortadoğu'daki hükümetlerin halklarının duygularını kontrol etmesinin giderek zorlaştığını kaydetti.

Bununla beraber Nebenzya, Ensarullah hareketinin yönetimine seslenerek Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemiler için tehdit oluşturmaya son verme çağrısı yaptı.

'Kızıldeniz'deki gelişmeler Moskova'da ciddi endişelere yol açıyor'

"Bölgede serbest ve güvenli gemi trafiğinin sağlanması, yalnızca ticari değil insani kargo sevkiyatlarının sürdürülebilmesinin anahtarıdır. Sivil gemilere yönelik, yalnızca serbest ve güvenli gemi trafiğini değil, aynı zamanda denizcilerin yaşam ve sağlığını da tehlikeye atan saldırıları kararlılıkla kınıyoruz" diye devam eden Nebenzya, Kızıldeniz'deki gelişmelerin Moskova'da ciddi endişelere yol açtığını söyledi.

Ensarullah yönetimine itidal ve sorumlu davranış sergileme çağrısı da yapan Rus diplomat, Galaxy Leader gemisi ile mürettebatının serbest bırakılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.
Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası Deniz Görev Gücü kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık’ta da Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.
Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını belirtmiş ve ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla suçlamıştı.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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22 Aralık 2023, 01:36
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