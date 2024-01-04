https://sputniknews.com.tr/20240104/irandaki-teror-saldirisini-isid-ustlendi--1079335804.html
İran’daki terör saldırısını IŞİD üstlendi
İran’daki terör saldırısını IŞİD üstlendi
İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T19:42+0300
2024-01-04T19:42+0300
2024-01-04T19:42+0300
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işid
terör
terör saldırısı
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İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırını terör örgütü IŞİD sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi.İran basının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, terör saldırısıyla ilgili yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, canlı bombanın erkek olduğu ve kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlene terör saldırında iki patlama meydana gelmişti. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/iran-kirmandaki-patlamanin-intihar-saldirisi-oldugunu-acikladi-1079333836.html
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iran, işid, terör, terör saldırısı
iran, işid, terör, terör saldırısı
İran’daki terör saldırısını IŞİD üstlendi
İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.
İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırını terör örgütü IŞİD sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi.
İran basının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, terör saldırısıyla ilgili yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, canlı bombanın erkek olduğu ve kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlene terör saldırında iki patlama meydana gelmişti. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı.