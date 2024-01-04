https://sputniknews.com.tr/20240104/irandaki-teror-saldirisini-isid-ustlendi--1079335804.html

İran’daki terör saldırısını IŞİD üstlendi

İran’daki terör saldırısını IŞİD üstlendi

İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T19:42+0300

2024-01-04T19:42+0300

2024-01-04T19:42+0300

dünya

iran

işid

terör

terör saldırısı

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İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırını terör örgütü IŞİD sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi.İran basının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, terör saldırısıyla ilgili yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, canlı bombanın erkek olduğu ve kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlene terör saldırında iki patlama meydana gelmişti. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240104/iran-kirmandaki-patlamanin-intihar-saldirisi-oldugunu-acikladi-1079333836.html

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