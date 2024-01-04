https://sputniknews.com.tr/20240104/havalimaninda-yanlis-perona-giren-yolcu-ben-bakanin-akrabasiyim-senin-sulaleni-bitirecegim-1079323178.html

Havalimanında yanlış perona giren yolcu: 'Ben bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim'

Havalimanında yanlış perona giren yolcu: 'Ben bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim'

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yanlış perona giren yolcu ortalığı ayağa kaldırdı. Görevli memura “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bakanın... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T13:36+0300

2024-01-04T13:36+0300

2024-01-04T13:36+0300

türkiye

havalimanı

tehdit

kavga

bakan

personel

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Aldığı uçak bileti ile yanlış perona giren yolcu ile havayolu firması çalışanları arasında çıkan sözlü tartışma havalimanında gerilime neden oldu. Firma görevlisine “Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Senin sülaleni bitireceğim” sözleri ile tehditler savurup ortalığı bir birine katan yolcu, diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleştirildi.Olaya müdahale eden diğer görevliler, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da durum kontrol altına alınamadı. Havayolu firması görevlisi H.Ö.'nün yaka kartını koparan ve yere atan yolcu, havalimanında gerilimi artırarak, ortalığı birbirine kattı. Olayın ardından havalimanı yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231226/taksici-ile-musteri-arasinda-kavga-zorunda-miyim-1078952862.html

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havalimanı, tehdit, kavga, bakan, personel