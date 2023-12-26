https://sputniknews.com.tr/20231226/taksici-ile-musteri-arasinda-kavga-zorunda-miyim-1078952862.html

Taksici ile müşteri arasında kavga: 'Zorunda mıyım?'

Taksici ile müşteri arasında kavga: 'Zorunda mıyım?'

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir taksi şoförü, iddiaya göre kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T11:45+0300

2023-12-26T11:45+0300

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türkiye

taksi

tartışma

kavga

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İstanbul Beşiktaş'ta bir taksi şoförü, kendisini durduran yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Taksi sürücüsü, ''Seni almak zorunda mıyım?'' diyerek müşterinin üzerine yürüdü.Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu tartışmada taksi sürücüsü, “Seni almak zorunda mıyım oğlum” diyerek kendini savundu. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi. Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.'Seni almak zorunda mıyım'Taraflar birbirlerine küfür ve tehditlerle saldırırken taksi sürücüsü, “Seni almak zorunda mıyım oğlum” diyerek müşterinin üstüne yürüdü. Trafikte bulunan diğer vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırırken bir kadının, “Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin” sözleriyle araya girmeye çalıştığı duyuldu. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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