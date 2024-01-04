https://sputniknews.com.tr/20240104/fatih-terim-sahaya-indi-ilk-macinin-4-dakikasinda-hakemin-kararina-verdigi-tepki-gundeme-oturdu-1079311371.html
Fatih Terim 'sahaya indi': İlk maçının 4. dakikasında hakemin kararına verdiği tepki gündeme oturdu
Fatih Terim 'sahaya indi': İlk maçının 4. dakikasında hakemin kararına verdiği tepki gündeme oturdu
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni hocası olurken, ilk maçına PAS Giannina karşısında çıktı. Mücadelenin henüz ilk... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T06:53+0300
2024-01-04T06:53+0300
2024-01-04T07:58+0300
spor
fatih terim
futbol
maç
panathinaikos opap
yunanistan
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Uzun yıllardır sahalardan uzak olan Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçerek kariyerine Yunanistan'da devam etme kararı tecrübeli çalıştırıcı ilk maçında sahasında PAS Giannina'yı konuk etti.Mücadeleye oldukça baskılı başlayan taraf Terim'in takımı olurken, mücadelenin henüz 4. dakikasında orta sahada dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Henüz ilk dakikalarda yaşanan bir orta saha mücadelesinde Panathinaikoslu bir ismin yaptığı müdahale ile rakip oyuncu yerde kalırken karşılaşmanın hakemi P. Tsiaras faul düdüğünü çaldı. Bu kararı beğenmeyen Terim kenarda hakeme tepki gösterirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.Maç sonucuTerim rakibi karşısında ilk maçında 2-0 galip gelmeyi başardı. Terim'in geldiği ilk haftada ligdeki en büyük rakiplerden olan Olympiakos Lamia'ya konuk olurken, bir diğer güçlü ekip Aris Asteras ile karşılaştı.Olympiakos rakibine 1-0, Aris ise 3-2 yenilirken Terim'in ekibi Panathianaikos rakipleri ile farkı açma şansı yakladı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/herkes-onu-bekliyordu-taraftardan-tepki-geldi-arda-guleri-maca-almayan-ancelotti-aciklama-yapti-1079312373.html
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fatih terim, futbol, maç, panathinaikos opap, yunanistan
fatih terim, futbol, maç, panathinaikos opap, yunanistan
Fatih Terim 'sahaya indi': İlk maçının 4. dakikasında hakemin kararına verdiği tepki gündeme oturdu
06:53 04.01.2024 (güncellendi: 07:58 04.01.2024)
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni hocası olurken, ilk maçına PAS Giannina karşısında çıktı. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında hakem kararını beğenmeyen Terim'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
Uzun yıllardır sahalardan uzak olan Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçerek kariyerine Yunanistan'da devam etme kararı tecrübeli çalıştırıcı ilk maçında sahasında PAS Giannina'yı konuk etti.
Mücadeleye oldukça baskılı başlayan taraf Terim'in takımı olurken, mücadelenin henüz 4. dakikasında orta sahada dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Henüz ilk dakikalarda yaşanan bir orta saha mücadelesinde Panathinaikoslu bir ismin yaptığı müdahale ile rakip oyuncu yerde kalırken karşılaşmanın hakemi P. Tsiaras faul düdüğünü çaldı. Bu kararı beğenmeyen Terim kenarda hakeme tepki gösterirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Terim rakibi karşısında ilk maçında 2-0 galip gelmeyi başardı. Terim'in geldiği ilk haftada ligdeki en büyük rakiplerden olan Olympiakos Lamia'ya konuk olurken, bir diğer güçlü ekip Aris Asteras ile karşılaştı.
Olympiakos rakibine 1-0, Aris ise 3-2 yenilirken Terim'in ekibi Panathianaikos rakipleri ile farkı açma şansı yakladı.