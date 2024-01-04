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Herkes onu bekliyordu: Taraftardan tepki geldi, Arda Güler'i maça almayan Ancelotti açıklama yaptı
Herkes onu bekliyordu: Taraftardan tepki geldi, Arda Güler'i maça almayan Ancelotti açıklama yaptı
Uzun süren sakatlığının ardından kadroda kendine yer bulan milli yıldız Arda Güler, Mallorca karşısında mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Bazı taraftar... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T07:58+0300
2024-01-04T07:58+0300
spor
arda güler
maç
carlo ancelotti
real madrid
futbol
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İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele ev sahibi Real Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.Yine maça çıkamadıReal Madrid'in Mallorca'yı ağırladığı mücadelede uzun süren sakatlığı sonrası ilk kez ilk 18'de kendisine yer bulan milli yıldız Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Uzun süren sakatlığını atlatan Arda Güler uzun bir süre sonra maç kadrosunda kendine yer bulurken, Ancelotti milli yıldızı 67. dakikada ısınmaya gönderdi. Rakibi karşısında oldukça zorlanan Ancelotti, Arda Güler'i bu maçta da oyuna almazken yıldız oyuncu maçın son anlarında ısınmasını tamamlayıp yedek kulübesine döndü.Taraftardan tepkiArda Güler'in yedek kulübesine döndüğü anlarda üzgün tavırlar sergilediği dikkat çekerken bazı Real Madrid taraftar hesapları Arda Güler'i oyuna almaması nedeniyle Ancelotti'ye tepki gösterdi.Ancelotti'den açıklama geldiAncelotti maç sonu açıklamasında, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/fatih-terim-sahaya-indi-ilk-macinin-4-dakikasinda-hakemin-kararina-verdigi-tepki-gundeme-oturdu-1079311371.html
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Herkes onu bekliyordu: Taraftardan tepki geldi, Arda Güler'i maça almayan Ancelotti açıklama yaptı

07:58 04.01.2024
© AA / Real Madrid KulübüArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AA / Real Madrid Kulübü
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Uzun süren sakatlığının ardından kadroda kendine yer bulan milli yıldız Arda Güler, Mallorca karşısında mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Bazı taraftar hesapları tecrübeli hocaya Arda'yı oyuna almaması nedeniyle tepki gösterdi. Maçın ardından tecrübeli çalıştırıcı Carlo Ancelotti genç oyuncu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele ev sahibi Real Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.

Yine maça çıkamadı

Real Madrid'in Mallorca'yı ağırladığı mücadelede uzun süren sakatlığı sonrası ilk kez ilk 18'de kendisine yer bulan milli yıldız Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Uzun süren sakatlığını atlatan Arda Güler uzun bir süre sonra maç kadrosunda kendine yer bulurken, Ancelotti milli yıldızı 67. dakikada ısınmaya gönderdi. Rakibi karşısında oldukça zorlanan Ancelotti, Arda Güler'i bu maçta da oyuna almazken yıldız oyuncu maçın son anlarında ısınmasını tamamlayıp yedek kulübesine döndü.

Taraftardan tepki

Arda Güler'in yedek kulübesine döndüğü anlarda üzgün tavırlar sergilediği dikkat çekerken bazı Real Madrid taraftar hesapları Arda Güler'i oyuna almaması nedeniyle Ancelotti'ye tepki gösterdi.

Ancelotti'den açıklama geldi

Ancelotti maç sonu açıklamasında, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu" ifadelerini kullandı.
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