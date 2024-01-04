https://sputniknews.com.tr/20240104/herkes-onu-bekliyordu-taraftardan-tepki-geldi-arda-guleri-maca-almayan-ancelotti-aciklama-yapti-1079312373.html

Herkes onu bekliyordu: Taraftardan tepki geldi, Arda Güler'i maça almayan Ancelotti açıklama yaptı

Herkes onu bekliyordu: Taraftardan tepki geldi, Arda Güler'i maça almayan Ancelotti açıklama yaptı

Uzun süren sakatlığının ardından kadroda kendine yer bulan milli yıldız Arda Güler, Mallorca karşısında mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Bazı taraftar... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T07:58+0300

2024-01-04T07:58+0300

2024-01-04T07:58+0300

spor

arda güler

maç

carlo ancelotti

real madrid

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073859478_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_58b952e1383a9bf108a41b0500be1e75.jpg

İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele ev sahibi Real Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.Yine maça çıkamadıReal Madrid'in Mallorca'yı ağırladığı mücadelede uzun süren sakatlığı sonrası ilk kez ilk 18'de kendisine yer bulan milli yıldız Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Uzun süren sakatlığını atlatan Arda Güler uzun bir süre sonra maç kadrosunda kendine yer bulurken, Ancelotti milli yıldızı 67. dakikada ısınmaya gönderdi. Rakibi karşısında oldukça zorlanan Ancelotti, Arda Güler'i bu maçta da oyuna almazken yıldız oyuncu maçın son anlarında ısınmasını tamamlayıp yedek kulübesine döndü.Taraftardan tepkiArda Güler'in yedek kulübesine döndüğü anlarda üzgün tavırlar sergilediği dikkat çekerken bazı Real Madrid taraftar hesapları Arda Güler'i oyuna almaması nedeniyle Ancelotti'ye tepki gösterdi.Ancelotti'den açıklama geldiAncelotti maç sonu açıklamasında, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240104/fatih-terim-sahaya-indi-ilk-macinin-4-dakikasinda-hakemin-kararina-verdigi-tepki-gundeme-oturdu-1079311371.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler transfermarkt, arda güler sakatlık, arda güler son durum, arda güler ilk maçı, arda gülerin oynayacağı maç ne zaman, arda güler hangi maçta oynayacak, arda güler iyileşti mi, arda güler ancelotti