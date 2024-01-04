https://sputniknews.com.tr/20240104/evinden-cikan-blinkenin-aracina-kirmizi-boya-atildi-1079336834.html

Evinden çıkan Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı

Evinden çıkan Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı

BD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T20:51+0300

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antony blinken

kırmızı

boya

kan

israil- filistin çatışması

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ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı.Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu. Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu.Ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak dikkat çekmeye çalışan göstericiler, Blinken'a "Gazze'de ölümleri durdur", "Savaş suçlusu" diye bağırdı.

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antony blinken, kırmızı, boya, kan