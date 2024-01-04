https://sputniknews.com.tr/20240104/evinden-cikan-blinkenin-aracina-kirmizi-boya-atildi-1079336834.html
Evinden çıkan Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı
Evinden çıkan Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı
BD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T20:51+0300
2024-01-04T20:51+0300
2024-01-04T20:52+0300
antony blinken
kırmızı
boya
kan
israil- filistin çatışması
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ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı.Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu. Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu.Ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak dikkat çekmeye çalışan göstericiler, Blinken'a "Gazze'de ölümleri durdur", "Savaş suçlusu" diye bağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/bakan-fidan-acikladi-abd-disisleri-bakani-blinken-cumartesi-gunu-turkiyeye-geliyor-1079297096.html
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antony blinken, kırmızı, boya, kan
antony blinken, kırmızı, boya, kan
Evinden çıkan Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı
20:51 04.01.2024 (güncellendi: 20:52 04.01.2024)
BD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.
ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı.
Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.
Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu. Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu.
Ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak dikkat çekmeye çalışan göstericiler, Blinken'a "Gazze'de ölümleri durdur", "Savaş suçlusu" diye bağırdı.