https://sputniknews.com.tr/20240103/bakan-fidan-acikladi-abd-disisleri-bakani-blinken-cumartesi-gunu-turkiyeye-geliyor-1079297096.html

Bakan Fidan açıkladı: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Bakan Fidan açıkladı: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T17:06+0300

2024-01-03T17:06+0300

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antony blinken

hakan fidan

son dakika

türkiye

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Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.ABD'nin ya da bazı Batı ülkelerinin, İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermelerinin ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Fidan, cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/abd-disisleri-bakani-blinkenin-israil-ziyareti-ertelendi-1079266966.html

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