https://sputniknews.com.tr/20240103/bakan-fidan-acikladi-abd-disisleri-bakani-blinken-cumartesi-gunu-turkiyeye-geliyor-1079297096.html
Bakan Fidan açıkladı: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
Bakan Fidan açıkladı: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T17:06+0300
2024-01-03T17:06+0300
2024-01-03T17:28+0300
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Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.ABD'nin ya da bazı Batı ülkelerinin, İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermelerinin ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Fidan, cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/abd-disisleri-bakani-blinkenin-israil-ziyareti-ertelendi-1079266966.html
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antony blinken, hakan fidan, son dakika
antony blinken, hakan fidan, son dakika
Bakan Fidan açıkladı: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
17:06 03.01.2024 (güncellendi: 17:28 03.01.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
ABD'nin ya da bazı Batı ülkelerinin, İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermelerinin ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Fidan, cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.