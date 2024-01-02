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https://sputniknews.com.tr/20240102/abd-disisleri-bakani-blinkenin-israil-ziyareti-ertelendi-1079266966.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in İsrail ziyareti ertelendi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in İsrail ziyareti ertelendi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in İsrail'e yapacağı ziyareti ertelendi. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
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antony blinken, israil, abd
antony blinken, israil, abd

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in İsrail ziyareti ertelendi

22:37 02.01.2024 (güncellendi: 22:50 02.01.2024)
© İHA / GPO/AMOS BEN-GERSHOM ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© İHA / GPO/AMOS BEN-GERSHOM
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in İsrail'e yapacağı ziyareti ertelendi.
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