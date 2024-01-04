https://sputniknews.com.tr/20240104/erdogandan-istanbul-adayi-aciklamasi-1079327941.html

Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T15:35+0300

2024-01-04T15:35+0300

2024-01-04T16:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

aday

cumhurbaşkanı

istanbul

yerel seçim

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Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı."Sürpriz bir isim mi olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah hepsi partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak." dedi.Erdoğan, "Ankara adayınızı Ankara'da mı açıklayacaksınız?" sorusunu "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz, Ankara'da açıklayacağız." diye cevapladı."Seçim beyannamesinde bizi neler bekliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, beyannameyi Ankara'da yeni konferans salonunda açıklayacaklarını bildirdi.'Pazar günü yarıya yakını açıklanır'"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.Gazetecilerin "keyfinizi yerinde gördük" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zamanki gibi." karşılığını verdi.Erdoğan, konuşmasının ardından yerel seçim çalışmaları için AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

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recep tayyip erdoğan, aday, cumhurbaşkanı, istanbul, yerel seçim