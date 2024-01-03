https://sputniknews.com.tr/20240103/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-ibrahim-reisi-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1079304598.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile telefonda görüştü: 'Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile telefonda görüştü: 'Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T21:39+0300
2024-01-03T21:39+0300
2024-01-03T21:49+0300
dünya
ibrahim reisi
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinde, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi arasındaki telefon görüşmesine dair İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi kararının telefon görüşmesi sırasında alındığı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-cumhurbaskani-reisinin-turkiye-ziyareti-ertelendi-1079304511.html
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ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile telefonda görüştü: 'Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında'
21:39 03.01.2024 (güncellendi: 21:49 03.01.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
ile görüşmesinde, sivilleri hedef alan terör saldırısını
kınadı, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi arasındaki telefon görüşmesine dair İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi. "
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi kararının telefon görüşmesi sırasında alındığı açıklandı.