https://sputniknews.com.tr/20240104/disisleri-bakani-fidan-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-ile-telefonda-gorustu-1079338564.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la telefon görüşmesi yaptı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T22:07+0300

2024-01-04T22:07+0300

2024-01-04T22:08+0300

türkiye

hakan fidan

hüseyin emir abdullahiyan

iran

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la görüşmesinde, İran’ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.Görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve ilerleyen zamanda düzenlenecek ziyareti ele alındı.Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristanın yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240104/irandaki-teror-saldirisini-isid-ustlendi--1079335804.html

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