https://sputniknews.com.tr/20240104/disisleri-bakani-fidan-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-ile-telefonda-gorustu-1079338564.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la telefon görüşmesi yaptı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T22:07+0300
2024-01-04T22:07+0300
2024-01-04T22:08+0300
türkiye
hakan fidan
hüseyin emir abdullahiyan
iran
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la görüşmesinde, İran’ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.Görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve ilerleyen zamanda düzenlenecek ziyareti ele alındı.Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristanın yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/irandaki-teror-saldirisini-isid-ustlendi--1079335804.html
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hakan fidan, hüseyin emir abdullahiyan, iran
hakan fidan, hüseyin emir abdullahiyan, iran
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
22:07 04.01.2024 (güncellendi: 22:08 04.01.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la görüşmesinde, İran’ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.
Görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
’nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve ilerleyen zamanda düzenlenecek ziyareti ele alındı.
Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristanın yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.
Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.